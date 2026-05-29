Bứt phá ngành y tế số bằng sức mạnh siêu hạ tầng FPT AI Factory

Để một ứng dụng AI y tế đi từ ý tưởng vào môi trường bệnh viện, mô hình tốt là chưa đủ. Bài toán còn nằm ở hạ tầng đủ mạnh để huấn luyện và triển khai mô hình trong môi trường thực tế.

Với FPT AI Factory, quá trình này được rút ngắn, cho phép các ứng dụng AI chuyên biệt như VEM.AI phát triển nhanh và sát hơn với nhu cầu của đội ngũ y bác sỹ.

Trí tuệ nhân tạo trong y tế yêu cầu khắt khe về chuyên môn, bảo mật và tính ổn định. Thách thức nằm ở cả chất lượng mô hình và năng lực hạ tầng phía sau: nơi dữ liệu được kiểm soát an toàn, mô hình được tinh chỉnh liên tục và hệ thống vận hành ổn định, bám sát quy trình và phản hồi từ đội ngũ bác sỹ.

Nếu thiếu hạ tầng phù hợp, hành trình từ nghiên cứu đến ứng dụng thường kéo dài, tốn kém và khó mở rộng.

Trong bối cảnh đó, FPT AI Factory cung cấp hạ tầng điện toán hiệu năng cao, hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển AI. Vai trò của nền tảng không chỉ nằm ở năng lực tính toán mà còn ở khả năng rút ngắn thời gian hoàn thiện mô hình, tăng tốc thử nghiệm và sớm đưa sản phẩm vào thực tế.

Rút ngắn hành trình từ phát triển đến ứng dụng AI trong Y tế

Từ yêu cầu thực tiễn, Bệnh viện E đã phối hợp cùng các kỹ sư AI phát triển VEM.AI - nền tảng AI tạo sinh y tế chuyên biệt cho bác sỹ Việt. Theo đó, Bệnh viện E đóng vai trò là môi trường lâm sàng thực tế, VEM.AI là lớp ứng dụng phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, còn FPT AI Factory cung cấp hạ tầng cho quá trình phát triển và vận hành.

Với VEM.AI, FPT AI Factory đáp ứng các khâu đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn như huấn luyện mô hình, tinh chỉnh theo dữ liệu thực tế và rút ngắn thời gian thử nghiệm.

Hạ tầng GPU mạnh mẽ với NVIDIA HGX H100 giúp đội ngũ có thể tinh chỉnh các mô hình lên tới 120 tỷ tham số theo phản hồi chuyên môn, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và triển khai AI trong bệnh viện.

Một lợi thế quan trọng khác là tính sẵn sàng của hạ tầng trong nước. Hệ thống của FPT không chỉ đáp ứng yêu cầu về hiệu năng mà còn giúp VEM.AI vận hành ổn định, và chủ động hơn trong quá trình lưu trữ, xử lý dữ liệu.

Nền tảng phát triển hệ sinh thái AI y tế tự chủ tại Việt Nam

Câu chuyện ứng dụng VEM.AI tại Bệnh viện E cho thấy một mô hình phát triển AI chuyên biệt. Trong đó, tri thức chuyên môn từ bệnh viện, năng lực phát triển ứng dụng AI và hạ tầng tính toán được kết nối thành một chuỗi hoàn chỉnh để giải quyết các bài toán thực tế của ngành y.



FPT AI Factory là hạ tầng công nghệ cốt lõi cho phát triển AI Y tế Việt Nam

VEM.AI cho phép tối ưu thời gian thăm khám, nâng cao trải nghiệm của người bệnh và hỗ trợ bác sỹ xử lý thông tin y khoa hiệu quả hơn.

Quan trọng hơn, khi thời gian dành cho các thao tác hành chính được rút ngắn, bác sỹ có thêm điều kiện để lắng nghe, trao đổi và đồng hành cùng người bệnh. Công nghệ qua đó củng cố sự kết nối giữa bác sỹ và bệnh nhân.

Nhìn rộng hơn, FPT AI Factory đang là công nghệ nền tảng vững chắc cho các ứng dụng AI theo ngành dọc, đặc biệt trong y tế, nơi đòi hỏi cả năng lực công nghệ và khả năng thích nghi với nghiệp vụ chuyên biệt.

Để AI đi vào bệnh viện, bên cạnh ý tưởng tốt và mô hình mạnh còn cần một hạ tầng đủ năng lực đồng hành trong toàn bộ quá trình phát triển và vận hành sản phẩm. Đây cũng là vai trò mà FPT AI Factory đang hướng tới: rút ngắn hành trình từ phát triển đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng sang nhiều bài toán AI chuyên sâu khác trong tương lai./.

Trải nghiệm thực tế ảo, sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh tại triển lãm về y tế Tại gian trưng bày của Bộ Y tế, người dân vô cùng ấn tượng với không gian trải nghiệm dịch vụ y tế công nghệ cao với những thiết bị hiện đại và công nghệ chẩn đoán mới nhất, tiêu biểu cho ứng dụng chuyển đổi số trong y tế.