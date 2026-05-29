Lạng Sơn: Tháo gỡ khó khăn cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, mạng lưới y tế từ tuyến tỉnh đến cấp xã còn gặp nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn thách thức đó, cán bộ ngành y tế địa phương đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính quyền tỉnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở tại những vùng khó khăn trên địa bàn.

Nhiều cơ sở y tế xuống cấp

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế ở tuyến tỉnh, tuyến xã được đầu tư từ lâu bị xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Ông Triệu Quang Phú, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Lạng Sơn cho biết theo biên chế, bệnh viện được 86 cán bộ, song hiện mới có 80 người.

Năm 2025, bệnh viện triển khai thêm Khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ nên thiếu các phòng chức năng. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm công việc, trong khi nguồn kinh phí của bệnh viện không thể đáp ứng yêu cầu trong đầu tư cơ sở vật chất, cán bộ, kỹ thuật mà vẫn phải dựa vào nguồn ngân sách.

Là bệnh viện tự chủ một phần, thuộc nhóm 3, năm 2025 nguồn thu từ các hoạt động của bệnh viện còn thấp hơn năm 2024. Tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị xuất hiện ở nhiều khoa phòng nên chưa đáp ứng tốt nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người bệnh.

Một số máy móc, trang thiết bị đã xuống cấp, thường xuyên hỏng hóc phải sửa chữa nhiều lần ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và mức độ hài lòng của người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Trương Quý Trường kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về cơ sở vật chất của bệnh viện. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Ông Trương Quý Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn chia sẻ dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, thiết bị chuyên sâu nhưng đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện phấn đấu trong năm 2026 trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu.

Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với đơn vị bởi để trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu đòi hỏi phải đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, con người, năng lực, hạ tầng, tài chính, trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Tuy nhiên, tại bệnh viện hiện nay, nhiều hạng mục xuống cấp như: hệ thống vệ sinh, điện, nước, sơn tường, thiếu phòng điều trị… Đơn vị đã phải tận dụng từ những nguồn thu của viện để rà soát, sửa chữa tạm thời nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Bệnh viện mong muốn tỉnh, Trung ương tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên môn kỹ thuật tại các khoa, phòng của viện, từng bước nâng cao chất lượng trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân đáp ứng yêu cầu của bệnh viện chuyên sâu.

Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn báo cáo về công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn mong muốn tỉnh sớm ban hành hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID để phục vụ kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, bố trí kinh phí để thực hiện khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế.

Ủy ban Nhân dân xã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn; phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác báo cáo cung cấp thông tin về công tác y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn kịp thời, đầy đủ.

Đặc biệt, đối với những vùng có tỷ số giới tính cao, địa phương cần tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới, kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi và xử lý nghiêm các cơ sở y tế thực hiện hành vi chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi, tháo gỡ các vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với Sở y tế. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Tại cuộc làm việc với ngành y tế tỉnh mới đây, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ sở y tế bám sát Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân."

Ngành y tế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những khó khăn, vướng mắc để chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Các cơ sở y tế tập trung đầu tư vào những hạng mục trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải để có hiệu quả cao trong điều trị bệnh cho nhân dân; tranh thủ nguồn vốn của Trung ương thông qua các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chuyển đổi số để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện tỉnh đạt tỷ lệ 12,8 bác sỹ/vạn dân. Ngành y tế có 20 đơn vị trực thuộc với 675 bác sỹ, 309 cán bộ có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 12,2% nhân lực toàn ngành.

Hiện nay, số lượng người làm việc của ngành Y tế còn thiếu 1.167 người so với mức quy định nhân lực của Bộ Y tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị y tế trong tỉnh đã thực hiện khám cho hơn 464.000 lượt người; điều trị nội trú và lưu trú tại trạm y tế cho trên 55.000 lượt người; điều trị ngoại trú cho hơn 48.900 lượt người.

Tỷ lệ khám bằng Căn cước công dân là 72,77%, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt 82%. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt 94,5%.

Toàn tỉnh không để xảy ra dịch bệnh lớn, không có tử vong do bệnh truyền nhiễm. Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine là 2.504/2.720 trẻ, đạt 92,1%.

100% bệnh viện tỉnh, trung tâm y tế khu vực hoàn thành và duy trì áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử; 100% cơ sở khám, chữa bệnh duy trì liên thông dữ liệu phục vụ tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Các cơ sở y tế giám sát, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như: Mpox, Marburg, Cúm A, Nipah, tả, bại liệt… tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng.

Ngành y tế phối hợp với cơ quan chức năng kiểm dịch 1 triệu lượt người nhập cảnh, 1 triệu lượt người xuất cảnh và 310.000 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh./.

​