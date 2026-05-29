Bệnh viện Nhi Trung ương ghi dấu với thành tựu 100 ca ghép gan trẻ em

Ngày 29/5, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm thành tựu 100 ca ghép gan trẻ em, đánh dấu một cột mốc đặc biệt của y học nhi khoa Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.

Đến tháng 5/2026, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công 100 ca ghép gan trẻ em, trở thành đơn vị có số lượng ca ghép gan nhi khoa lớn nhất cả nước. Thành tựu này không chỉ mở ra cơ hội sống cho nhiều trẻ mắc bệnh gan mật giai đoạn cuối, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn sâu, khả năng làm chủ kỹ thuật ghép tạng và sự phát triển bền vững của lĩnh vực ghép gan trẻ em tại Việt Nam.

Chương trình ghép gan trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương được triển khai từ năm 2005 dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế và sự dẫn dắt của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cùng các thế hệ chuyên gia của Bệnh viện. Trong giai đoạn đầu, chương trình nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các chuyên gia Hàn Quốc trong việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và triển khai những ca ghép gan đầu tiên cho trẻ em tại Việt Nam.

Từ năm 2012, Bệnh viện tiếp tục mở rộng hợp tác chuyên môn quốc tế, qua đó từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và phát triển các lĩnh vực hồi sức, miễn dịch, chăm sóc sau ghép cũng như quản lý lâu dài cho bệnh nhi ghép gan.

Bên cạnh hợp tác quốc tế, chương trình ghép gan trẻ em còn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ chuyên môn hiệu quả từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia trong nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt đối với các ca ghép phức tạp và ghép gan từ người hiến chết não.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, từ những ca ghép đầu tiên còn nhiều khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và kinh nghiệm, đến nay Bệnh viện Nhi Trung ương đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan trẻ em và tự chủ toàn bộ quy trình chuyên môn, từ đánh giá trước ghép, phẫu thuật lấy và ghép gan, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép đến theo dõi, quản lý và chăm sóc lâu dài cho người bệnh sau ghép.

Trong quá trình phát triển, Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật ghép gan chuyên sâu như ghép gan cấp cứu, ghép gan bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ cân nặng thấp, ghép gan cho bệnh nhi mắc bệnh lý chuyển hóa di truyền, ghép gan từ người hiến chết não và nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp khác.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu tiên tại châu Á ghép gan thành công cho bệnh nhi mắc xơ gan do đột biến gene gây rối loạn chuyển hóa axit mật. Năm 2025, Bệnh viện cũng thực hiện thành công ca ghép gan trẻ em đầu tiên từ người hiến chết não, mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh gan giai đoạn cuối tại Việt Nam.

Thành công của 100 ca ghép gan là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị, hệ thống hồi sức chuyên sâu cũng như sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên ngành trong toàn bệnh viện./.

