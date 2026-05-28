Phẫu thuật cho bệnh nhân mang khối u phổi đường kính hơn 20cm, nặng gần 3kg

Ngày 28/5, Bệnh viện K thông tin các bác sỹ Khoa Ngoại Lồng ngực (Ngoại D) đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân nam, 74 tuổi với khối u phức tạp trong lồng ngực, tại phế quản phổi.

Đây là một ca bệnh khó, bởi khối u kích thước rất lớn đường kính hơn 20cm nặng khoảng 3kg, nằm ở vị trí chèn ép nhiều cơ quan lân cận.

Bệnh nhân Trịnh Quang M. (74 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng xuất hiện các cơn ho kéo dài và tức ngực. Qua thăm khám lâm sàng, dù bệnh nhân vẫn tỉnh táo, đi lại được và các cơ quan như thần kinh, tuần hoàn, tiêu hóa chưa phát hiện dấu hiệu bất thường hay bệnh lý khu trú, nhưng thể trạng chung đã có phần giảm sút với biểu hiện ăn uống kém mệt mỏi, sút cân.

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã phát hiện u phổi kích thước khoảng 10cm cách đây hơn 1 năm, tuy nhiên vì nhiều lý do nên điều trị thuốc tại nhà, không phẫu thuật.

Đến nay, khi các dấu hiệu tức ngực, khó thở kéo dài, ho khan nhiều người bệnh đến Bệnh viện K thăm khám, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực cho thấy tình trạng bệnh lý khá phức tạp. Hình ảnh khối u chiếm gần toàn bộ khoang lồng ngực bên phải, đè đẩy xẹp gần toàn bộ phổi phải, chèn ép tim làm giảm khả năng trao đổi oxy, khiến người bệnh dễ bị hụt hơi, khó thở khi vận động, đi lại.

Các bác sỹ cho làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá chính xác và tiên lượng tình trạng cụ thể của người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đó là u xơ đơn độc của phổi (u huyết quản tạo mạch) cần phải chỉ định phẫu thuật.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Kiểm - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, cho biết trường hợp bệnh nhân M. rất đáng tiếc vì bỏ lỡ thời điểm vàng của quá trình điều trị cách đây hơn 1 năm, nếu khi đó bệnh nhân điều trị, phẫu thuật ngay thì vấn đề đặt ra đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, rất may mắn bệnh nhân M. vẫn còn cơ hội để phẫu thuật, ca mổ phải thực hiện sớm bởi nếu không can thiệp thì khối u chèn ép, chiếm toàn bộ phổi phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca mổ đã diễn ra thành công với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sỹ êkíp phẫu thuật và êkíp gây mê hồi sức. Khối u đường kính 26 x 18 cm, nặng khoảng 3kg đã được loại bỏ hoàn toàn, mở ra cơ hội hồi phục và kéo dài sự sống cho người bệnh.

Hiện tại, bệnh nhân M. tiếp tục được theo dõi điều trị tại khoa Ngoại Lồng ngực. Sau mổ các bác sỹ, điều dưỡng khoa sẽ hỗ trợ người bệnh thực hiện các bài tập thở, giúp hồi phục chức năng hô hấp nhanh chóng để cải thiện sức khỏe tốt hơn.

Từ trường hợp của bệnh nhân Trịnh Quang M., các bác sỹ khoa Ngoại Lồng ngực (Bệnh viện K) đưa ra những lời khuyên cho người bệnh không chủ quan với các dấu hiệu hô hấp thường ngày như: Ho kéo dài, ho khan hoặc ho có đờm, đau tức ngực, khó thở... thường dễ bị nhầm lẫn với viêm họng, viêm phế quản thông thường. Nếu các triệu chứng này kéo dài trên 2 tuần, người bệnh cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Đặc biệt là nam giới trên 50 tuổi, người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc sống trong môi trường ô nhiễm, nên đi khám tầm soát ung thư phổi định kỳ hàng năm, việc phát hiện u phổi ở giai đoạn sớm sẽ giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất và ít tốn kém nhất./.

