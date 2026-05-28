‘Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương’ tặng quà cho hàng ngàn bệnh nhi

Ngày 28/5, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình “Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương” với chuỗi hoạt động chăm lo cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện với mong muốn mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi ý nghĩa, vui tươi và giàu tính nhân văn, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Tiến sỹ Hoàng Minh Phương - Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay bên cạnh công tác điều trị chuyên môn, bệnh viện luôn đặc biệt quan tâm đến chăm sóc toàn diện cho người bệnh, trong đó có chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em. Đối với các bệnh nhi phải điều trị dài ngày, đặc biệt là các trường hợp mắc bệnh nặng hoặc có hoàn cảnh khó khăn, việc được vui chơi, giao lưu và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần.

Những hoạt động của Chương trình “Ngày hội của bé - Lan tỏa yêu thương” giúp các bệnh nhi giảm bớt căng thẳng, lo âu, tạo tâm lý tích cực, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tiếp thêm nghị lực cho cả người bệnh và gia đình.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua chương trình, bệnh viện cũng mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, kết nối cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho các trẻ em đang phải điều trị bệnh. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động hỗ trợ tâm lý, vui chơi, kết nối cộng đồng cho người bệnh, đồng thời tăng cường các không gian thân thiện, sân chơi và hoạt động trải nghiệm giúp các em có môi trường điều trị tích cực, nhân văn hơn.

Chương trình năm nay được Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức với quy mô lớn, hướng tới bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú tại bệnh viện. Một số hoạt động nổi bật gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật… cùng khoảng 400 phần quà dành tặng các bệnh nhi tham dự, diễn ra chiều 28/5.

Hội chợ miễn phí diễn ra vào ngày 30/5 gồm: 24 quầy hàng và 12 hạng mục quà tặng như sách truyện, đồ chơi, gấu bông, ba lô, sữa tươi, sách tô màu… dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi. Khu vui chơi trải nghiệm “Sân chơi cầu vồng” với nhiều hoạt động tương tác như tô tượng, tranh cát, xe điện, trò chơi vận động… giúp các em có thêm niềm vui trong thời gian điều trị.

Tổng số quà tặng hiện vật được kết nối, chuẩn bị cho chương trình hội chợ lên tới hơn 18.400 sản phẩm, với kinh phí tổ chức khoảng 1,5 tỷ đồng./.

