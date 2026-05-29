Triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6

Chiều 28/5, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) cho hay sẽ triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6.

Phó giáo sư Trương Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, vitamin A có vai trò quan trọng với tăng trưởng, thị giác và miễn dịch. Bổ sung liều cao định kỳ là biện pháp dự phòng hiệu quả, chi phí thấp, giúp giảm thiếu hụt vi chất và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, thị giác, bảo vệ toàn vẹn biểu mô và tăng cường miễn dịch của trẻ. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em...

Việc tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Trên thế giới, có tới 56% (tương đương 372 triệu) trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi bị thiếu ít nhất một trong ba vi chất dinh dưỡng quan trọng sắt, kẽm hoặc vitamin A và 69% (tương đương với 1,2 tỷ người) phụ nữ không mang thai trong lứa tuổi sinh đẻ bị thiếu ít nhất một trong ba vi chất dinh dưỡng quan trọng sắt, kẽm hoặc folate.

Tại Việt Nam, theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng mới nhất của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em 6-59 tháng tuổi là 18,1%, phụ nữ có thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6-59 tháng tuổi là 8,9%, trong đó tỷ lệ thiếu vitamin A ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%; tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp ở bà mẹ cho con bú là 16,7%...

Phó giáo sư Trương Tuyết Mai nhấn mạnh Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em được tổ chức định kỳ hằng năm là một giải pháp can thiệp quan trọng nhằm phòng chống thiếu vitamin A, góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Bác sỹ Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng), cho biết thiếu năng lượng dễ nhận biết, trong khi thiếu vi chất thường âm thầm, khó phát hiện nhưng để lại hậu quả lâu dài ở trẻ nhỏ.

Ngày Vi chất dinh dưỡng diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Năm 2026, chiến dịch hướng tới trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Chương trình triển khai cho trẻ 6-60 tháng tại 23 tỉnh, thành và trẻ 6-36 tháng tại 18 tỉnh, thành theo hướng dẫn.

Đối tượng được bổ sung viên nang vitamin A trong chiến dịch gồm trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A như người mắc bệnh sởi, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính hoặc tiêu chảy kéo dài.

Về liều dùng, trẻ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng tuổi được uống 1 viên vitamin A 100.000 IU mỗi lần; trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được uống 1 viên vitamin A 200.000 IU mỗi lần.

Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4-6 tháng một lần theo khuyến cáo. Chỉ tiêu uống vitamin A cần đạt tối thiểu 98% đối tượng, nhằm bảo đảm trẻ trong độ tuổi được tiếp cận đầy đủ với hoạt động can thiệp quan trọng này.

Nguồn vitamin A được sử dụng cho chiến dịch bổ sung là từ nguồn viện trợ của Tổ chức Vitamin Angels, Hoa Kỳ, viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam từ năm 2012. Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng cấp phát cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc 2.968.000 viên nang vitamin A loại 200.000 IU.

Theo báo cáo kết quả triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A năm 2025, gần 12 triệu viên nang vitamin A đã được cấp phát, trong đó có 1.803.123 viên loại 100.000 đơn vị quốc tế (IU) và 10.190.677 viên loại 200.000 IU. Năm 2025, chương trình đã cấp phát 14.785.554 viên đa vi chất cho phụ nữ có thai. Thành phần của viên đa vi chất bao gồm 15 vitamin và khoáng chất theo công thức của Tổ chức Y tế thế giới, trong đó có sắt 30mg, acid folic 400µg và 13 vi chất khác.

Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Viện Dinh dưỡng khuyến nghị các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường; đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách./.

