Trải nghiệm thực tế ảo, sử dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh tại triển lãm về y tế

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc. Hàng trăm người dân đã được trải nghiệm dịch vụ y tế hiện đại tại gian trưng bày của Bộ Y tế với chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân.”

Gian hàng của Bộ Y tế đánh giá cao về sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, qua những dấu mốc lịch sử đã giúp người xem, tham quan hiểu thêm về dòng thời gian 80 năm xây dựng và phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Đặc biệt, người dân vô cùng ấn tượng với không gian trải nghiệm dịch vụ y tế công nghệ cao với những thiết bị hiện đại và công nghệ chẩn đoán mới nhất, tiêu biểu cho ứng dụng chuyển đổi số trong y tế. Đây chính là điểm nhấn tại gian trưng bày của Bộ Y tế.

Ngay sau khai mạc triển lãm, hàng trăm người dân đã tham quan và được trải nghiệm thực tế ảo, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh miễn phí tại gian trưng bày của Bộ Y tế. Khách tham quan cũng được trải nghiệm kính HoloLens, kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật, mở ra góc nhìn y học trực quan, sống động…

Tham dự triển lãm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đều đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp cung cấp tư liệu, hiện vật, tài liệu trưng bày tại gian Triển lãm; Với sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại và nội dung đậm dấu ấn lịch sử.

Các hiện vật từ quá khứ đến hiện đại được trưng bày tại Triển lãm đã góp phần làm nên bức tranh xuyên suốt, đa dạng trong hành trình 80 năm đồng hành và phát triển cùng nước của ngành Y tế, thể hiện được những nỗ lực, đóng góp của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong các giai đoạn phòng chống dịch đầy khó khăn, gian nan và thử thách... và dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, ngành Y tế Việt Nam vẫn luôn giữ trọn một sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với các trải nghiệm ấn tượng của dịch vụ y tế hiện đại, người dân cũng được tư vấn, hướng dẫn thăm khám miễn phí các dịch vụ y tế do Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và Bệnh viện Vinmec mang đến.

Một số hình ảnh tại gian hàng triển lãm của ngành y tế:

Người dân cũng được tư vấn, hướng dẫn thăm khám miễn phí các dịch vụ y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hiện vật từ quá khứ đến hiện đại được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gian hàng của Bộ Y tế đánh giá cao về sự đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trang trọng Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" Triển lãm không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.