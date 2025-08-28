Trang trọng Lễ khai mạc Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"

Triển lãm không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình khẳng định tiềm lực, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong không khí lễ hội, hào hùng của những ngày mùa Thu lịch sử, cả nước tưng bừng phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Ngay sau khi thực hiện nghi thức Khai mạc triển lãm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã tham quan các không gian trưng bày thành tựu đất nước.

Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” được tổ chức trên diện tích gần 260.000m2 bao gồm không gian trưng bày trong nhà (Trung tâm triển lãm thường xuyên (nhà A) và Trung tâm triển lãm Kim Quy) và không gian trưng bày ngoài trời.

Với sự tham gia của gần 300 đơn vị đến từ các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh thành và doanh nghiệp trong cả nước, Khu trưng bày được chia thành 6 chủ đề, gắn liền với hành trình phát triển của đất nước gồm: Việt Nam-Đất nước-Con người; 95 năm Cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu Nước mạnh.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đón Nhân dân và du khách tới tham quan từ ngày 28/8-5/9/2025./.