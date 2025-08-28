Dàn xe tăng hiện đại của QĐND Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - một trong những hoạt động trọng điểm được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội).

Tại Triển lãm, Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ trưng bày ở cả khu vực trong nhà theo chủ đề "Kiến tạo phát triển", tổng diện tích 702 m2. Phần trưng bày các loại trang thiết bị, vũ khí ngoài trời theo chủ đề "Thanh gươm và lá chắn" trên tổng diện tích 23.569m2...

Tại khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng, điểm nhấn đáng chú ý là các loại xe tăng trong biên chế của Quân đội - niềm tự hào của bộ đội Tăng thiết giáp. Đây là những phương tiện chiến đấu đầy uy lực, góp phần khẳng định tầm vóc, sức mạnh và bước tiến hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thể hiện sức mạnh của lực lượng Tăng thiết giáp trong bảo vệ Tổ quốc

Là cán bộ phụ trách khu vực trưng bày xe tăng tại Triển lãm, Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng) cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, kế hoạch từ Bộ Quốc phòng và Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn Xe tăng 201 đã nhận thức đây là một nội dung có ý nghĩa lớn đối với cuộc Triển lãm về 80 năm thành tựu đất nước, cũng như đối với toàn Binh chủng và Lữ đoàn Xe tăng 201.

Về công tác chuẩn bị, quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định từ cấp trên, toàn thể cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ xác định tham gia triển lãm là nhiệm vụ rất quan trọng đối với Lữ đoàn, góp phần thể hiện sức mạnh của lực lượng Tăng thiết giáp trong toàn quân đối với nhiệm vụ quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó, Lữ đoàn đã triển khai đầy đủ các kế hoạch, xây dựng kế hoạch trinh sát đường cơ động, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục những hư hỏng thông thường để bảo đảm tình trạng tốt nhất cho những chiếc xe mang đi triển lãm, đặc biệt là tổ chức sơn sửa và đưa ra khu vực triển lãm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị.

"Từ ngày 24/8/2025, đơn vị đã tổ chức cơ động lực lượng Tăng thiết giáp từ Lữ đoàn Xe tăng 201, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp ra khu vực trưng bày tại khu vực triển lãm ở Đông Anh (Hà Nội). Quá trình cơ động luôn được sự hỗ trợ, chỉ dẫn đường của lực lượng tuần tra, cảnh giới của Bộ Quốc phòng cũng như của Lữ đoàn 144. Đơn vị đã tập kết đảm bảo an toàn. Quá trình cơ động, các đơn vị, phân đội đều được tổ chức quán triệt, giáo dục về quy định đảm bảo an toàn, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tốt nhất khi cơ động ra khu trưng bày," Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Tham gia triển lãm, Binh chủng Tăng thiết giáp cử 21 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ, năng lực chuyên môn cao.

Đặc biệt, trong đó có các đồng chí từng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games tổ chức tại Liên bang Nga và hai cán bộ của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp làm công tác phiên dịch cho khách tham quan quốc tế khi đến với khu trưng bày.

"Tôi và cán bộ, chiến sỹ xác định rõ đây là một nhiệm vụ vinh dự, nhất là khi được thực hiện trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nô nức chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mừng đất nước vươn mình phát triển," Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng nói.

Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia phiên dịch và giới thiệu các vũ khí, khí tài của Binh chủng Tăng thiết giáp bằng tiếng Anh tại Triển lãm Thành tựu đất nước đối với Thượng úy Đinh Chu Nhật Linh (Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp) là một niềm vinh dự lớn, khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào thành công chung của sự kiện.

"Tôi có chuyên môn là một giảng viên tiếng Anh, đối với kiến thức về tính năng kỹ chiến thuật của các vũ khí, khí tài của Binh chủng được trưng bày tại khu vực ngoài trời lần này, tôi vẫn đang từng ngày hoàn thiện để có thêm hiểu biết chuyên sâu. Tuy nhiên, khi được tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi luôn nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng học tập, ghi nhớ để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu để nhân dân, bạn bè quốc tế biết được tính năng kỹ chiến thuật của các loại xe tăng trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó thêm tin tưởng vào năng lực quốc phòng của quốc gia cũng như sức mạnh của Quân đội," Thượng úy Linh chia sẻ.

Hỏa lực mạnh mẽ

Tham gia khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm Thành tựu đất nước lần này, Lữ đoàn Xe tăng 201 mang đến 5 chiếc xe tăng, trong đó có 2 chiếc xe T-90S, 2 xe T-62 và 1 xe T54B cải tiến.

Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng cho biết, xe tăng T-90S có trọng lượng 46,68 tấn; chiều dài cơ sở là 9,87; chiều rộng 3,68 m và chiều cao 2,84 m. Là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Liên bang Nga và trên thế giới, đây cũng là dòng xe tăng hiện đại nhất của Việt Nam đang được Bộ Quốc phòng giao cho Binh chủng Tăng thiết giáp khai thác, sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Dòng xe này nổi tiếng ở sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp, với kíp xe gồm 3 người, trang bị pháo 125mm, súng máy song song (súng máy phòng không 12,7mm và súng máy PKT 7,62mm).

So với trước đây, T-90S được trang bị nhiều tính năng mới, như có cả hệ thống phòng thủ chủ động và hệ thống phòng thủ thụ động.

Đặc biệt xe có thể bắn được tên lửa qua nòng pháo, ưu thế hỏa lực mạnh, thông minh vượt trội, sức cơ động cao, hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, nạp đạn tự động điều khiển hỏa lực chính xác.

Xe tăng T-90S có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Mệnh danh là "pháo đài" thép, xe tăng T-54B là loại xe tăng hạng trung, được trang bị pháo rãnh xoắn, cỡ nòng 100mm, cùng súng máy phòng không 12,7mm, súng máy PKT 7,62mm, kíp xe gồm 4 người.

Xe T54B đã được cải tiến tăng công suất động cơ, xe được lắp giáp phản ứng nổ tăng khả năng tự bảo vệ và hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với xe tăng T55, xe tăng T-54B đã tham gia các Chiến dịch lớn như: Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng gồm 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị; được bố trí tổ khối vũ khí trang bị theo chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, thể hiện nổi bật tính năng của vũ khí trang bị trưng bày.

Không gian bố trí trưng bày ngoài trời chia thành 8 khu vực: 1 khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc; Pháo mặt đất, pháo tự hành; Khí tài đặc chủng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn chỉ đạo Binh đoàn 18 tham gia trưng bày 1 máy bay trực thăng tại khu trưng bày ngoài trời chủ đề "Khát vọng bầu trời.

Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 13 giờ. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách tới thăm./.

