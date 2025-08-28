T-90S: “Quả đấm thép”hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp Việt Nam

Xe tăng T-90S hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp Việt Nam, sở hữu giáp phản ứng nổ, pháo 125mm bắn tên lửa, hỏa lực mạnh, cơ động cao, khẳng định sức mạnh quân đội.

Trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xe tăng T-90S – dòng xe hiện đại bậc nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp – đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Với trọng lượng 46,5 tấn, T-90S được trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến, giúp tăng khả năng phòng vệ khi đối phương tấn công.

Xe sở hữu pháo nòng trơn 125mm có thể bắn cả đạn pháo lẫn tên lửa chống tăng, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bằng đo xa, đảm bảo khả năng tác xạ nhanh chóng, chính xác.

Với kíp xe ba người, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, T-90S khẳng định vị thế và sức mạnh vượt trội của lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng./.