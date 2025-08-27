Triển lãm ngành y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân

Gian trưng bày của Bộ Y tế trong khu vực H1-001 với 300m2 không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là một hành trình giàu cảm xúc - tái hiện chặng đường 80 năm của ngành Y tế Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô toàn quốc, quy tụ 34 tỉnh, 28 bộ ngành, hơn 100 doanh nghiệp và dự kiến đón trên 3.000 khách mời. Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Gian trưng bày Bộ Y tế mang chủ đề “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” được xem là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Triển lãm.

Gian trưng bày của Bộ Y tế trong khu vực H1-001 với 300m2 không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là một hành trình giàu cảm xúc - tái hiện chặng đường 80 năm của ngành Y tế Việt Nam, từ truyền thống anh hùng đến hiện đại hội nhập, từ gian khó kháng chiến đến khát vọng vươn xa.

Gian trưng bày của Bộ Y tế được thiết kế theo nguyên tắc “không gian mở,” phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, hiện tại và tương lai của ngành Y tế Việt Nam. Thông qua hệ thống các pano chuyên đề, khách tham quan có thể theo dõi hành trình 80 năm hình thành và phát triển của y tế nước nhà - từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS, cho tới những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D và chuyển đổi số y tế.

Không chỉ dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, gian trưng bày còn giới thiệu tầm nhìn đến năm 2035 và 2045 với mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh, bao phủ toàn dân, hội nhập quốc tế và ngang tầm các nước tiên tiến. Các hình ảnh, biểu đồ, hiện vật và phim tư liệu giúp khách tham quan hiểu rõ hơn vai trò của ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân qua nhiều thế hệ, cũng như kỳ vọng về một nền y tế hiện đại, bền vững trong tương lai.

Quá khứ - Y tế trong hai cuộc kháng chiến: Khách tham quan sẽ bước vào không gian tái hiện những trạm xá dã chiến, hình ảnh các bác sỹ quân y, y sỹ vùng cao, những con người thầm lặng trong bom đạn nhưng vẫn giữ mạch sống cho chiến sỹ và Nhân dân. Đây là điểm khởi đầu khơi gợi niềm tự hào sâu sắc.

Hiện tại - Thành tựu vượt bậc, hướng tới y tế toàn dân: Trung tâm gian hàng là nơi khắc họa bước tiến vượt bậc trong những thập kỷ gần đây: phát triển y tế cơ sở, triển khai hiệu quả công tác phòng bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân, đẩy mạnh chăm sóc những đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường chất lượng đào tạo nhân sự y khoa theo chuẩn quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, chính sách và hành lang pháp lý tạo điều kiện cho y tế phát triển.

Tương lai - Y tế thông minh, bền vững: Không gian mở với ánh sáng công nghệ và thiết kế tương tác đưa người xem vào một bức tranh y tế tương lai: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), y học tái tạo, khám chữa bệnh từ xa. Đây cũng là nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất, chứng kiến cách ngành y đang tiến những bước dài trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ngôn ngữ thiết kế sử dụng tông trắng - xanh lam chủ đạo, tượng trưng cho sự trong sáng, tin cậy và uy tín. Các đường viền LED được bố trí như một dòng chảy ánh sáng xuyên suốt 80 năm lịch sử, dẫn dắt bước chân khách tham quan từ quá khứ đến tương lai. Trung tâm gian hàng nổi bật với dòng chữ “Y tế Việt Nam - Hành trình 80 năm vì sức khỏe Nhân dân” như một biểu tượng của sự kế thừa, bền bỉ và khát vọng đổi mới.

Điểm nhấn công nghệ và trải nghiệm với khu vực AI trong y tế. Bệnh viện Bạch Mai giới thiệu giải pháp phân tích dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư phổi, tim mạch với độ chính xác 98%, trả kết quả trong 1-2 phút.

Ở khu vực thực tế ảo tăng cường, khách tham quan trải nghiệm kính HoloLens, kết hợp hình ảnh ảo với môi trường thật, mở ra góc nhìn y học trực quan. Ứng dụng số: Giới thiệu Bạch Mai Care giúp người dân quản lý hồ sơ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Công nghệ in 3D trong y học: Tạo mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sỹ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật). Công nghệ này cũng phục vụ đào tạo, nghiên cứu nhờ các mô hình bệnh lý trực quan.

Các bác sỹ từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trực tiếp khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khách tham quan các chuyên khoa: Tim mạch, Cơ xương khớp (đo loãng xương), Da liễu, Răng Hàm Mặt. Hơn 4.000 phần quà sức khỏe cũng sẽ được trao tận tay khách tham quan.

Gian hàng Bộ Y tế không đơn thuần là một triển lãm, mà là một hành trình sống động, tôn vinh giá trị con người và sứ mệnh nhân văn của ngành y, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, ngành Y tế Việt Nam vẫn luôn giữ trọn một sứ mệnh thiêng liêng - bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước./.

Hành trình của nền y tế trí tuệ và những khát vọng dựng xây đất nước 80 năm trôi qua, với ngành Y tế là một hành trình dài của trí tuệ và sức lực, cống hiến và hy sinh, chông gai và nghị lực, máu và nước mắt, nhưng cao hơn tất cả, đó là hành trình của những khát vọng dựng xây đất nước.