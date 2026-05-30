Nghệ An: Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng hai cơ sở bánh mỳ gây ngộ độc

Ngày 30/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ tiệm bánh mỳ tại xã Diễn Châu với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng hai cơ sở bánh mỳ gây ngộ độc khiến nhiều 64 người nhập viện.

Theo Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 29/5, cơ quan chức năng kết luận bà N.T.Q, trú tại xóm 5, xã Diễn Châu (chủ 2 cơ sở bánh mỳ tại khối 4 và Cơ sở 2 tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu) đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm gây ra vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn.

Do vi phạm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc, phạt 80 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả hai cơ sở của Tiệm bánh mỳ Quỳnh.

Ngoài ra, bà N.T.Q buộc phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, bao gồm tiền khám, điều trị và chăm sóc y tế cho tất cả các nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/4, phóng viên TTXVN đã thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mỳ Quỳnh (xã Diễn Châu) khiến 64 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy gây xôn xao dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 5/7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn thường gây ngộ độc đường ruột.

Đáng chú ý, nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác như xúc xích, ruốc bông và củ cải muối.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và đồ ăn nhanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa Hè, khi nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn chực chờ bùng phát./.

Công bố nguyên nhân làm 64 người ngộ độc do ăn bánh mỳ tại Nghệ An Kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm đã chỉ ra Salmonella là tác nhân gây ra vụ ngộ độc xảy ra giữa tháng 4 vừa qua trên địa bàn xã Diễn Châu khiến hàng chục người phải nhập viện.