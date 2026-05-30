Sỹ tử Hà Nội rạng rỡ rời phòng thi môn Văn: Đề vừa sức, dễ đạt điểm từ 7-8

Sáng nay (30/5), gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Văn. Đề thi được đánh giá hay, vừa sức và bám sát chương trình, mang lại tâm lý phấn khởi cho các sĩ tử.

Đề thi được đánh giá là cơ bản, vừa sức, bám sát chương trình sách giáo khoa. Thí sinh nắm chắc kiến thức có thể đạt từ 7 đến 8 điểm.

Phần đọc hiểu, nghị luận văn học có ngữ liệu là bài thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của tác giả Thanh Thảo, được đánh giá là không khó, thí sinh phải trả lời các câu hỏi về thể thơ, đưa ra quan điểm về việc "bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá, trải nghiệm nào đáng giá hơn"...

Phần nghị luận xã hội về vấn đề đặt vấn đề người trẻ mất kết nối với cuộc sống, thí sinh cần nêu giải pháp để tạo ra những kết nối có ý nghĩa. Đề thi được đánh giá là hay không đánh đố, các em học sinh chỉ cần ôn tập bám sát chương trình, chuẩn bị kỹ càng thì có thể hoàn toàn đạt được điểm cơ bản.

Kết thúc giờ làm bài môn Văn, nhiều thí sinh tại điểm trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Chiều nay (30/5), thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài trong 90 phút. Ngày mai 31/5, các em sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian là 120 phút./.