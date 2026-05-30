Hà Nội: Thí sinh hồi hộp dự thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay, gần 123.500 thí sinh Thủ đô bắt đầu cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập. Với gần 81.500 chỉ tiêu vào 124 trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao, tỷ lệ cạnh tranh là gần 66%. Thời tiết Hà Nội đầu giờ sáng khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để tránh tắc đường, tránh nắng nóng và giúp thí sinh có thêm thời gian để giữ tâm thế bình tĩnh trước buổi thi môn đầu tiên: môn Ngữ văn.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, em Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Yên tỏ ra khá tự tin. Khánh Linh cho hay Ngữ văn là môn em yêu thích, cũng là môn thế mạnh trong số ba môn của kỳ thi. Khánh Linh cho hay em tập trung ôn về thơ, truyện, chú trọng nghị luận xã hội, nhất là các chủ đề nóng hiện nay.

“Em đã ôn đủ kiến thức, vì thế em cảm thấy khá bình tĩnh, tự tin. Em nghĩ với kiến thức đã ôn và tâm lý tốt, em có thể đạt khoảng 8 điểm văn,” Khánh Linh nói.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Kim Giang, thí sinh Lưu Gia Linh có mặt tại khá sớm. Gia Linh cho hay em khá hồi hộp và lo lắng khi chỉ còn hai tiếng nữa sẽ bắt đầu đặt bút làm bài thi môn đầu tiên. Gia Linh cho hay em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Khương Đình. Năm nay, “tỷ lệ chọi” của trường tăng so với năm ngoái. Trường có 675 chỉ tiêu trong khi số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 1.137 em, tỷ lệ chọi là 1,68. “Mức độ cạnh tranh cao hơn nên em cũng khá căng thẳng,” Gia Linh nói.

Không chỉ thí sinh, phụ huynh cũng hồi hộp trước kỳ thi đầy áp lực của các con. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong khi đó, tâm trạng của các phụ huynh cũng căng thẳng không kém.

Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Nội, chị Nguyễn Thanh Nga hồi hộp dõi theo con gái bước vào cổng trường.

Chị Nga cho biết sáng nay hai mẹ con dậy sớm và ăn sáng tại nhà. “Mọi ngày con hay ăn sáng bên ngoài, nhưng hôm nay là ngày vô cùng quan trọng. Ăn xôi sợ con nóng bụng, ăn bánh hay phở thì lo con đau bụng, ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi. Vì thế, tôi nấu cơm cho con ăn sáng để đảm bảo an toàn. Trước khi đi, hai mẹ con thắp hương khấn các cụ phù hộ độ trì cho con thi tốt. Các vật dụng như bút, thước… con mang theo cũng là những vật dụng đã được mẹ mang lên chùa cầu xin may mắn,” chị Nga chia sẻ.

Để tránh tắc đường và giúp con có khoảng thời gian nghỉ ngơi, bình tâm trước kỳ thi, hai mẹ con chị bắt đầu đến điểm thi từ 6 giờ. Đến nơi đã thấy rất nhiều thí sinh, phụ huynh có mặt từ trước.

“Đây là kỳ thi rất căng thẳng, áp lực với các con. Bố mẹ cũng căng thẳng không kém. Dù con học khá tốt và tôi tin con sẽ đỗ vào ngôi trường con mơ ước nhưng vẫn thấy rất hồi hộp. Tôi mong con sẽ tập trung làm bài, phát huy được hết khả năng của mình,” chị Nga nói.

Đúng 8 giờ, tiếng trống trường vang lên báo hiệu thời gian tính giờ làm bài bắt đầu. Phía ngoài cổng trường, các phụ huynh cũng thấy tim mình đập nhanh hơn như chính mình đang bắt đầu bài thi.

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn sẽ diễn ra trong 120 phút./.

