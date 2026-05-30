Một số nội dung chính trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động."

Ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau.

Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải.

Từ cách nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Thứ nhất, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.

Thứ hai, cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm.

Thứ ba, cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.

Thứ tư, cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng.

Thứ năm, cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu; bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức.

Thứ sáu, cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn"./.

​