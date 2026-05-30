Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí 31/5

Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành kế hoạch nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí toàn xã hội năm 2026 với chủ đề "Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai."

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 24/5/2026 ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Quyết định nêu rõ tổ chức triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 (ngày 31/5/2026) trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí và ý thức trong thực hiện pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tạo chuyển biến mới về hành động của mỗi cá nhân; xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội.

Chủ đề của Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”./.