Hà Nội xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng chống lãng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tiết kiệm trở thành chuẩn mực văn hóa và đạo đức công vụ

Chỉ thị số 11-CT/TU nhấn mạnh xây dựng văn hóa tiết kiệm là xây dựng ý thức, thái độ, hành vi của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong sử dụng thời gian, tài chính, tài sản và các nguồn lực xã hội; hình thành lối sống tiết kiệm, trách nhiệm; góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí phải được thực hiện thường xuyên, tự giác, trở thành nếp văn hóa trong hoạt động của hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, tình trạng lãng phí nguồn lực, thời gian, cơ hội phát triển vẫn còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, như quản lý ngân sách, tài sản công, đất đai, đầu tư công, tổ chức hội họp, sử dụng thời gian công vụ, ban hành văn bản… Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm; còn coi đây là nhiệm vụ hành chính, chưa trở thành ý thức tự giác. Việc phát hiện, xử lý hành vi lãng phí còn nể nang, né tránh; chế tài chưa đủ mạnh; văn hóa tiết kiệm chưa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu quán triệt quan điểm xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Việc thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực theo phương châm “6 rõ”: Rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ kết quả. Kiên quyết khắc phục tư duy hình thức, né tránh trách nhiệm, “không làm cũng không sai”; coi chậm trễ, thiếu quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội phát triển là một dạng lãng phí cần xử lý nghiêm.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị số 11-CT/TU cũng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; rà soát, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc theo hướng rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức hội họp, sử dụng thời gian công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường số.

Đặc biệt, Chỉ thị số 11-CT/TU nhấn mạnh cần tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực có nguy cơ lãng phí lớn như quản lý, sử dụng đất đai, nhất là các dự án chậm triển khai; đầu tư công kéo dài, điều chỉnh nhiều lần; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công; tổ chức hội nghị, lễ hội, sự kiện sử dụng ngân sách; kỷ luật hành chính và sử dụng thời gian công vụ.

Thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí được xác định là tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; là căn cứ trong quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra lãng phí nghiêm trọng, kéo dài mà không phát hiện, xử lý kịp thời.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được yêu cầu triển khai thiết thực, hiệu quả, đa dạng hình thức, phù hợp từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng nền tảng số; phát huy vai trò văn nghệ sỹ, trí thức, người có uy tín, đặc biệt trên không gian mạng, để lan tỏa chuẩn mực hành vi tiết kiệm, nhất là tới thế hệ trẻ. Nội dung thực hành tiết kiệm được lồng ghép trong nhà trường, gia đình, hoạt động Đoàn, Đội; khuyến khích các mô hình “trường học tiết kiệm”, “học sinh thực hành tiết kiệm.”

Chỉ thị số 11-CT/TU cũng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực, quy ước, tiêu chí về thực hành tiết kiệm gắn với đời sống cộng đồng; lồng ghép vào hương ước, quy ước khu dân cư; gắn với xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát huy các mô hình “dân vận khéo,” “khu dân cư tiết kiệm,” “gia đình tiết kiệm.”

Vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được đề cao thông qua cơ chế giám sát từ sớm, từ cơ sở; bảo đảm tiếp nhận thông tin phản ánh an toàn, bảo mật; khuyến khích người dân, cán bộ, đảng viên, nhà báo tham gia phát hiện, phản ánh các hành vi gây lãng phí.

Thành ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy cơ sở và cơ quan báo chí trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, bảo đảm việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí được duy trì thường xuyên, thực chất, bền vững trong toàn hệ thống chính trị và đời sống xã hội Thủ đô./.

