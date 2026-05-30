Cảnh sát hình sự Thành phố Hồ Chí Minh truy xét 48 giờ, bắt trọn băng cướp tiệm vàng

Chỉ 48 giờ sau vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan, thu hồi nhiều tài sản giá trị.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/5/2026, Công an phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo của bà T.T.L (sinh năm 1978) về việc một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính tại tiệm vàng địa chỉ đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp để cướp tài sản.

Theo trình báo ban đầu, nhóm cướp đã lấy đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính tại tiệm vàng địa chỉ đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp để cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, chỉ trong vòng 48 giờ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng. Danh tính gồm: Phan Tấn Đạt (sinh năm 1987, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1996, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Gia Lai) và Trần Bá Dân (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Từ trái sang Dân, Huy, Thành, Đạt, Hoàng, Lâm .

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Phan Tấn Đạt đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đạt sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, trao đổi kế hoạch. Nhóm đối tượng đã khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 vì nhận thấy khu vực này buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Chúng chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô và thuê khách sạn để bàn bạc phương án.

Theo phân công, ba đối tượng trực tiếp xông vào tiệm đập kính cướp tài sản, các đối tượng còn lại đứng ngoài nổ máy chờ sẵn. Sau khi gây án, nhóm di chuyển đến khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí rồi chia nhau số vàng và bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, bảy điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” theo Điều 168 Bộ luật Hình sự. Riêng Trần Bá Dân bị xử lý về hành vi “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đã trao trả số tài sản thu hồi cho bị hại. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại./.