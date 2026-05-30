Cả nước có gần 1.570 khu vực nguy cơ xảy ra cháy rừng trong ngày 30/5

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sáng 30/5 cho biết trong ngày hôm nay, trên phạm vi toàn quốc có khoảng 1.566 khu vực (xã) có nguy cơ cháy rừng do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 411 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 327 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 822 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Tuy nhiên, so với ngày hôm qua (29/5), các khu vực có nguy cơ cháy rừng thuộc diện cảnh báo giảm 216 điểm. Trong số đó, khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III giảm 23 điểm, khu vực cấp IV giảm 110 điểm, khu vực cấp V giảm 49 điểm, do một số khu vực xuất hiện “mưa giải nhiệt.”

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 30/5 là Khánh Hòa với 288 khu vực.

Tiếp theo đó là tỉnh Thanh Hoá 144 điểm, tỉnh Nghệ An 117 điểm, tỉnh Gia Lai 104 điểm, tỉnh Đắk Lắk 86 điểm, thành phố Đà Nẵng 82 điểm, tỉnh Quảng Ngãi 72 điểm, tỉnh Hà Tĩnh 65 điểm, tỉnh Thái Nguyên 63 điểm...

Hệ thống của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực Hà Nội có 16 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.

Tính đến thời điểm 8 giờ 50, theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 26 điểm cháy. Trong số đó 1 điểm nằm trong khu vực có rừng, 25 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Trước diễn biến trên, cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Văn bản số 5344/BNNMT-LNKL gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát bổ sung và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, các địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy...

Trong trường hợp xảy ra cháy rừng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy trong thời gian nhanh nhất; chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.