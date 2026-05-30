Thử thách đầu tiên cho gần 124.000 học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10

Sáng nay (30/5), gần 124.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 đầy áp lực, trong sự hồi hộp và kỳ vọng của hàng ngàn phụ huynh.

Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến từ sớm để dự thi. Thời tiết khá mát mẻ, không quá nắng gắt cũng tạo điều kiện tốt cho các sỹ tử.

Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi.

Vào lúc 8 giờ, các em đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên. Là một kỳ thi lớn đầu đời nên các thí sinh có nhiều cảm xúc. Nhiều em tỏ ra lo lắng, song cũng có em cho hay đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bước vào buổi thi./.