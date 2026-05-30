Xã hội

Giáo dục

Hà Nội: Vắng gần 400 thí sinh, một trường hợp vi phạm quy chế trong buổi thi Ngữ văn

Trong buổi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 sáng nay, Hà Nội có gần 123.700 thí sinh dự thi, vắng 390 em. Trong đó chỉ có duy nhất một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

PV
Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay có gần 123.700 thí sinh dự thi trên tổng số hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%.

Số thí sinh vắng mặt là 390 em.

Số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi có 05 thí sinh do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Có một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Với lỗi này, theo quy chế, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Báo cáo của các điểm thi cho thấy tính đến 9h50 ngày 30/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng Quy chế thi.

Đề thi môn Ngữ văn được thí sinh đánh giá là vừa sức. Trong đó, thí sinh ấn tượng với hai câu hỏi nghị luận.

Chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn thứ hai là môn Ngoại ngữ./.

(Vietnam+)
#Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 #Tỷ lệ thí sinh dự thi cao #Vắng mặt và vi phạm quy chế #Hỗ trợ y tế cho thí sinh #An ninh và trật tự thi cử #Đề thi môn Ngữ văn #Phản hồi về đề thi #Quy chế thi và xử lý vi phạm #Khảo sát tâm lý thí sinh #Chương trình thi môn Ngoại ngữ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục