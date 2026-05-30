Hà Nội: Vắng gần 400 thí sinh, một trường hợp vi phạm quy chế trong buổi thi Ngữ văn

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay có gần 123.700 thí sinh dự thi trên tổng số hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,69%.

Số thí sinh vắng mặt là 390 em.

Số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi có 05 thí sinh do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Có một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Với lỗi này, theo quy chế, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Báo cáo của các điểm thi cho thấy tính đến 9h50 ngày 30/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng Quy chế thi.

Đề thi môn Ngữ văn được thí sinh đánh giá là vừa sức. Trong đó, thí sinh ấn tượng với hai câu hỏi nghị luận.

Chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn thứ hai là môn Ngoại ngữ./.

