Thí sinh Hà Nội hứng thú với các câu hỏi trong đề thi môn Ngữ văn

Sáng nay, thí sinh Hà Nội đã kết thúc bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Rời khỏi phòng thi, thí sinh nhận định đề thi năm nay khó hơn một chút so với năm ngoái, trong đó các em đặc biệt ấn tượng với câu hỏi viết nghị luận.

Ở phần câu hỏi số 5 phần đọc hiểu, đề thi đặt câu hỏi: “Theo em, bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá những chân trời mới, trải nghiệm nào đáng giá hơn? Hãy nêu lựa chọn của em và lý giải vì sao?”.

Ở phần nghị luận xã hội là câu hỏi: “Xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình. Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) đề xuất giải pháp để tạo nên những kết nối có ý nghĩa tích cực nhằm khắc phục thực trạng trên.”

Nguyễn Bùi Minh Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên nhận định đề thi khá vừa sức. Đặc biệt, đề tạo điều kiện để thí sinh được thoải mái bày tỏ quan điểm cá nhân, câu hỏi nghị luận khá sát với các vấn đề nóng hiện nay. Nữ sinh ấn tượng câu hỏi phần thi nghị luận về việc làm sao để giới trẻ tăng sự kết nối.

Theo Minh Anh, câu hỏi này khá đúng với thực tiễn hiện tại của giới trẻ hiện nay, khi có quá nhiều công nghệ hiện đại, thực tế ảo, khiến người trẻ ít quan tâm hơn đến xung quanh, khó tìm ra những điểm chung và khó kết nối hơn. “Giải pháp em đưa ra là người trẻ phải tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động cộng đồng,” Minh Anh cho hay.

Cũng theo Minh Anh, câu hỏi số 5 phần đọc hiểu về hai lựa chọn cũng là một câu hỏi hay. “Em chọn dấn thân vào khám phá các chân trời mới dù có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì em tin rằng nếu không trải qua khó khăn thì không thể nào đứng vững được. Em nghĩ trải nghiệm sẽ giúp mình có kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn và vững bước hơn trong tương lai,” Minh Anh chia sẻ.

Đây cũng là lựa chọn của Nguyễn Khánh Chi, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. “Em chọn sống trải nghiệm, dấn thân khám phá chân trời mới vì điều đó sẽ cho mình nhiều bài học trong cuộc sống, mở mang tầm mắt, làm cho bản thân hạnh phúc, vui vẻ hơn. Nếu chỉ thu mình trong phạm vi an toàn sẽ bị giới hạn tầm nhìn, hạn chế kiến thức, không thể khám phá và phát huy hết năng lực bản thân,” Khánh Chi nói.

Với câu hỏi nghị luận về kết nối của giới trẻ, Chi cho hay em đã đề ra nhiều giải pháp như phải có cách hành xử văn minh, chủ động làm quen, kết bạn, giao lưu, tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa, các hoạt động như MC, thuyết trình để nâng cao khả năng giao tiếp.

Cũng theo Chi, đề thi năm nay khó hơn một chút so với năm ngoái nhưng vẫn khá vừa sức với thí sinh.

Đề văn không quá khó với sức mình cũng là nhận định của Vũ Hà Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú. Nữ sinh ấn tượng nhất với câu hỏi về hai lựa chọn: bằng lòng với hiện tại hay dấn thân khám phá và đưa ra lựa chọn khác so với Minh Anh và Khánh Chi.

“Em chọn dung hòa cả hai ý kiến đó và đưa ra lý giải. Em nghĩ rằng cần sống đúng với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn phải theo đuổi các ước mơ của bản thân để có thể vượt ra khỏi vòng an toàn,” Hà Anh nói.

Dù Ngữ văn không phải là môn thế mạnh nhưng Hà Anh cho biết em làm khá tốt bài thi, dự kiến đạt khoảng 8 điểm.

Chiều nay, thí sinh sẽ dự thi môn thứ hai là môn Tiếng Anh./.

Hà Nội: Thí sinh hồi hộp dự thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để tránh tắc đường, tránh nắng nóng và giúp thí sinh có thêm thời gian để giữ tâm thế bình tĩnh trước môn đầu tiên: môn Ngữ văn.

​