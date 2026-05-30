Hà Nội: Gợi ý đáp án đề môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026

Câu 2.

(4,0 điểm)



Bài làm có thể triển khai theo nhiều cách, sau đây là gợi ý của Tuyensinh247.com

I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

II. Thân bài

1. Giải thích

- Kết nối là những mối quan hệ mang lại sự thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ và giúp con người phát triển tốt hơn.

- Mất kết nối là tình trạng sống khép kín, thờ ơ với mọi người và môi trường xung quanh.

=> Nhiều bạn trẻ lại đang dần xa rời các mối quan hệ thực tế, thiếu sự gắn kết với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

2. Thực trạng và nguyên nhân

- Người trẻ ngày nay dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, ngại giao tiếp trực tiếp. Từ đó hình thành việc thiếu quan tâm tới gia đình và cộng đồng, sống trong “thế giới riêng”.

- Nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, áp lực học tập, công việc. Người trẻ thiếu kỹ năng giao tiếp và chia sẻ cảm xúc, …

3. Giải pháp

- Bản thân mỗi người cần:

+ Chủ động trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với người khác.

+ Hạn chế phụ thuộc vào điện thoại, mạng xã hội.

+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

+ Dành thời gian cho gia đình mỗi ngày.

- Nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ, hoạt động tập thể. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

- Gia đình cần quan tâm, lắng nghe con cái, tạo không khí gắn kết giữa các thành viên. Dành thời gian sinh hoạt chung.

- Xã hội tăng cường các hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, xây dựng môi trường sống tích cực, nhân văn nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Học sinh lấy dẫn chứng minh hoạ phù hợp.

4. Mở rộng vấn đề

- Phê phán những người sống thờ ơ, vô cảm, chỉ quan tâm đến bản thân.

- Khẳng định kết nối không chỉ là số lượng bạn bè mà quan trọng là sự chân thành và giá trị của các mối quan hệ.

III. Kết bài: Tổng kết vấn đề nghị luận.

