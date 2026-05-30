Nối dài sự sống từ nghĩa cử hiến tạng

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca hiến - ghép đa tạng vừa được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt: bên ngoài phòng phẫu thuật là Hội nghị khoa học Tim mạch đa mô thức trong kỷ nguyên mới, bên trong là cuộc chạy đua với thời gian để giữ lại cơ hội sống cho những bệnh nhân giai đoạn cuối của bệnh lý tim và gan.

Người hiến tạng là bệnh nhân 48 tuổi, nhập viện ngày 22/5 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Trên đường chuyển tuyến, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn. Mặc dù được cấp cứu hồi sinh tim phổi thành công, tổn thương não quá nặng khiến bệnh nhân được xác định chết não vào ngày 27/5.

Trước mất mát lớn lao, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tặng tạng theo nguyện vọng lúc sinh thời của người bệnh. Nghĩa cử ấy đã mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ngay trong sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành dưới sự chủ trì của Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện. Toàn bộ hệ thống điều phối ghép tạng được kích hoạt: gan phải ghép cho bệnh nhân nam 46 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn; gan trái chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhi một tuổi; tim ghép cho bệnh nhân nam 58 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Bệnh nhân được ghép tim bị suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu thất trái giảm nặng, chỉ còn khoảng 20% và được theo dõi sát trong chương trình quản lý suy tim chuyên sâu của Khoa Nội Tim mạch.

Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Thị Kiều Ly - Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch cho biết, người bệnh suy tim giai đoạn cuối đối mặt với nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm, suy thận tiến triển, huyết khối, đột quỵ và suy đa cơ quan; chỉ một đợt suy tim cấp nặng cũng có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội ghép tim.

Sáng 29/5, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng bắt đầu. 10 giờ 47 phút, tim được lấy ra. 10 giờ 58 phút, gan được lấy ra. Là người trực tiếp thực hiện ca ghép tim, Thượng tá, Tiến sỹ Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch cho biết: Người nhận bị suy tim kéo dài, tim giãn lớn, huyết động bất ổn sau ghép là nguy cơ cực kỳ cao. Người hiến lại có nhiều điểm bất tương xứng với người nhận, khiến khả năng suy thất phải ngay sau ghép rất đáng lo. Êkip đã chuẩn bị trước phương án xử lý cho mọi biến chứng có thể xảy ra.

Đến 11 giờ 50 phút, trái tim mới đã đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực người nhận. Tiến sỹ Ngô Tuấn Anh chia sẻ, khoảnh khắc trái tim hồi sinh luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt đối với đội ngũ ghép tim, dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật tương tự.

Cùng thời điểm đó, một ca ghép gan được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và gan trái được khẩn trương chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhi. Từ lá gan của người hiến chết não đã giúp hai cuộc đời hồi sinh. Đây được coi là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan, các biến thể mạch máu - đường mật; tính toán thể tích mảnh ghép bảo đảm đủ chức năng sau ghép; phối hợp đồng bộ giữa kíp lấy tạng, kíp chia gan và hai kíp ghép gan.

Trong khi bên trong phòng mổ là cuộc chiến giành giật sự sống cho người bệnh, bên ngoài, các bác sỹ, chuyên gia vẫn tiếp tục cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch, quản lý bệnh thận mạn, lọc máu và ghép thận tại các hội nghị khoa học diễn ra trong hai ngày 29-30/5.

Những kiến thức mới, kỹ thuật mới được trao đổi và cập nhật không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn hướng đến mục tiêu chung của ngành y: mang lại cơ hội sống và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh./.

Cô gái 19 tuổi hiến tạng, mang lại cơ hội “hồi sinh” cho 6 người khác Điều khiến người thân day dứt nhất là những lời nói tưởng như vu vơ của L. khi còn khỏe mạnh: “Mẹ ơi, sau này con cho người ta mắt được không?”, “Mẹ ơi, có ai nhận tim của con không?”.