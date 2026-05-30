Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội giảm số lượng câu hỏi ngữ pháp nhưng độ khó tăng cao

Đề Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 được giáo viên đánh giá có độ phân hóa cao hơn năm trước. Nhiều câu hỏi từ vựng, ngữ pháp theo ngữ cảnh. Dự báo chung cho rằng nhiều thí sinh đạt 8-9 điểm, số lượng điểm 10 sẽ giảm.

Nhận định về đề thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội, thầy Nguyễn Trung Nguyên - Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng đề có độ phân hóa cao hơn đáng kể so với năm 2025.

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm làm trong 60 phút, bám sát chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9. Ngữ liệu được lựa chọn từ các chủ đề quen thuộc như nghề nghiệp, quản lý thời gian và bảo tồn.

Theo thầy Nguyên, điểm khó nằm ở các câu hỏi từ vựng, cụm động từ, cụm từ cố định và ngữ pháp theo ngữ cảnh. Một số dạng bài được biến đổi cách hỏi nhưng vẫn giữ nguyên phương pháp xử lý. Đề không có câu hỏi đánh đố song đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức và đọc kỹ đề.

Dự kiến phổ điểm tập trung ở mức khá, nhiều thí sinh có thể đạt 8-9 điểm nhưng số lượng điểm 10 sẽ giảm so với năm trước./.