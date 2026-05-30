Gia Lai: Cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 30/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai cùng hàng chục phương tiện đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu nhà kho chứa xe điện du lịch, sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ bên trong khu vực nhà kho, khói đen nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Đồng thời, các phương tiện chữa cháy tại cơ sở của Cảng Quy Nhơn cũng được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến thời điểm 15 giờ 40 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện, chưa có thông tin về thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc./.

