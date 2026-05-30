Đề Ngoại ngữ lớp 10 không quá khó, thí sinh Hà Nội hồ hởi rời trường thi

Đề thi môn Ngoại ngữ không quá khó là nhận định của nhiều thí sinh Hà Nội khi rời điểm thi chiều nay, 30/5. Đây là môn thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Thủ đô năm nay.

Nguyễn Mai Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Bồ Đề cho hay đề vừa sức, chỉ có khoảng 2-3 câu phân loại nhưng không quá khó. "Em làm bài cẩn thận với tâm thế thoải mái. Tiếng Anh là môn thế mạnh của em,” Mai Anh nói.

Nữ sinh cũng cho hay em làm bài thi môn Ngữ văn tương đối ổn. Vì thế, nữ sinh có một ngày thi đầu tiên khá suôn sẻ và sẵn sàng tinh thần cho môn tiếp theo là môn Toán.

Đề thi không khó cũng là nhận định của Nguyễn Việt Bách, học sinh lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên. Bách cho hay đề khá dễ đối với bản thân. Làm xong bài thi chỉ trong 20 phút, nam sinh dành 10 phút để rà soát lại các câu hỏi và dành thêm thời gian cuối giờ kiểm tra lại bài làm của mình một lần nữa.

Theo Bách, số câu hỏi phân hóa trong đề thi không nhiều, khoảng từ 5 câu trở xuống. Đề thi khá cơ bản nên học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và đọc đề một cách cẩn thận là có thể hoàn thành tốt bài thi.

Nguyễn Việt Bách, học sinh lớp 9A4, Trường Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên cho hay đề thi Tiếng Anh khá dễ đối với bản thân. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Bách cho hay trong số ba môn thi, Ngoại ngữ và Toán là hai môn thế mạnh của em. Vì vậy, việc thi môn Ngữ văn đầu tiên giúp em cảm thấy được giải tỏa áp lực. “Môn Ngữ văn em làm bài cơ bản. Em rất vui khi đã hoàn thành ngày thi đầu tiên và ngày mai, Toán là môn sở trường. Tuy nhiên, em vẫn phải chuẩn bị tâm thế cho môn thi này, không thể lơ là, chủ quan,” Bách chia sẻ.

Với Nguyễn Hà An, học sinh Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, phần khó của đề tiếng Anh tập trung vào ngữ pháp, nhưng không quá khó. Em làm bài trong 30 phút.

“Môn Ngữ văn dù ôn không trúng tủ nhưng đề khá dễ nên em vẫn làm được. Em thấy rất vui khi kết thúc ngày thi đầu tiên,” Hà An nói.

Trần Anh Duy, học sinh Trung học cơ sở Trưng Vương tự tin mình sẽ được từ 9 điểm trở lên ở môn Tiếng Anh. “Đề thi vừa sức, có một số câu phân loại. Môn Ngữ văn em dự kiến đạt khoảng 7,5 đến 8 điểm. Môn Toán ngày mai là môn thế mạnh nên em không quá lo lắng,” Anh Duy nói.

Sáng mai, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn Toán. Với thí sinh dự thi vào các trường chuyên, các em sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6./.

Hà Nội: Sỹ tử rạng rỡ hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 Chiều 30/5, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại Ngữ, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

