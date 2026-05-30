Biên phòng Đà Nẵng giăng 'lá chắn thép' trên sông Hàn bảo vệ an toàn Lễ hội pháo hoa DIFF 2026

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm khai mạc DIFF 2026, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã thiết lập "lá chắn thép" trên sông Hàn cùng cầu phao thoát hiểm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Trước thềm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, áp lực giao thông đường thủy trên sông Hàn tăng cao. Toàn tuyến hiện có 23 tàu du lịch phục vụ với sức chứa hơn 2.500 chỗ, lượng đặt vé đang tăng mạnh từng giờ.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tung tối đa lực lượng, phương tiện tạo thành mạng lưới an ninh khép kín.

Nét mới quan trọng nhất năm nay là việc khẩn trương thiết lập hệ thống cầu phao thoát hiểm ngay trên mặt sông. Đây được xem là lối mở giúp sơ tán nhanh chóng nếu xảy ra sự cố, đồng thời làm vị trí ứng trực cố định.

Song song đó, lực lượng Biên phòng cũng hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 và y tế 115 túc trực trên các xuồng cao tốc. Sự cống hiến thầm lặng, căng mình bám sát mặt sông của các chiến sĩ chính là bảo chứng vững chắc cho những đêm hội pháo hoa rực rỡ và bình yên./.