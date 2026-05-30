"Đầu tàu" Phú Quốc dẫn dắt tăng trưởng du lịch An Giang

Theo Sở Du lịch An Giang, trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành “Công nghiệp không khói” của tỉnh chuyển mình mạnh mẽ, đón hơn 13,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 12,1% so cùng kỳ, với tổng doanh thu khoảng 33.169 tỷ đồng, đạt tương ứng 53,2% và gần 50% kế hoạch năm.

Khẳng định vị thế Phú Quốc

Điểm nhấn là An Giang thu hút đông khách du lịch qua chuỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội mùa Xuân 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Du khách không chỉ hành hương về vùng Thất Sơn-An Giang huyền bí, tâm linh-tín ngưỡng mà còn trải nghiệm các loại hình du lịch đa dạng như du lịch biển đảo, sinh thái và trải nghiệm miệt vườn.

Cùng với đó, đặc khu Phú Quốc với dấu ấn là sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách quốc tế với hơn 1,17 triệu lượt khách, tăng 51%, chiếm gần 99% tổng lượt du khách quốc tế đến toàn tỉnh.

Lượng khách quốc tế đến đảo Ngọc Phú Quốc tăng cao do sân bay quốc tế Phú Quốc được nâng cấp, tăng công suất phục vụ khách, với nhiều đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan…; chính sách miễn thị thực 30 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế, giảm rào cản thủ tục xuất, nhập cảnh; Vinpearl, Sun Group phát triển chuỗi resort 5 sao, công viên giải trí, casino, tạo điểm nhấn khác biệt…

Đồng thời, Phú Quốc liên tục được vinh danh trong top điểm đến xu hướng toàn cầu 2026, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-thể thao quốc tế. Xu hướng du lịch nghỉ dưỡng xanh, du khách quốc tế tìm kiếm điểm đến gần gũi thiên nhiên, an toàn, bền vững đúng với lợi thế của đảo Ngọc.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái nhấn mạnh, Phú Quốc trở thành “đầu tàu” đưa hình ảnh An Giang ra thế giới, giúp tỉnh nâng cao uy tín và sức cạnh tranh du lịch trong khu vực.

Cáp treo Hòm Thơm, đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Khi Phú Quốc thu hút khách quốc tế đến đảo Ngọc, các địa phương khác như Hà Tiên, Rạch Giá, Hòn Sơn, Châu Đốc, Núi Sam, Núi Cấm, Trà Sư… có cơ hội hưởng lợi từ dòng khách mở rộng.

Đồng thời, đây là bước đệm để tỉnh sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, nâng tầm vị thế khu vực. Điều này không chỉ khẳng định vị thế Phú Quốc mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao hình ảnh và sức hút cho toàn ngành Du lịch An Giang.

Ngành Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao tầm cỡ quốc tế để làm kim chỉ nam cho các bước đi dài hạn.

Công nghệ số giúp phát triển du lịch

Trong phát triển du lịch, công tác quản lý và quảng bá được tỉnh hiện đại hóa mạnh mẽ, kết hợp quảng bá truyền thống với công nghệ số.

An Giang đã triển khai hệ thống website tích hợp video thực tế ảo, hệ thống mua vé trực tuyến và ứng dụng di động để quảng bá hình ảnh; camera AI được đưa vào sử dụng để kiểm soát lưu lượng khách tại các khu du lịch.

Tỉnh số hóa dữ liệu du lịch và nâng cấp trang thông tin điện tử giúp tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin.

Hiện nay, hệ thống hạ tầng và dịch vụ của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, với hơn 1.150 cơ sở lưu trú, gần 40.000 phòng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ bình dân đến cao cấp. Đội ngũ phục vụ được chuẩn hóa với hơn 590 hướng dẫn viên được cấp thẻ đang hoạt động và 143 doanh nghiệp lữ hành được cấp phép.

Sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và việc đảm bảo an ninh trật tự... tại các khu, điểm du lịch đã tạo nên một môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách.

Khách du lịch tắm biển Mũi Nai, phường Hà Tiên (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Sau hợp nhất tỉnh, An Giang hội tụ đầy đủ các loại hình tài nguyên từ đồng bằng, biên giới, sông nước đến núi rừng và biển đảo kỳ vĩ. Điều này mang đến cho An Giang một hệ sinh thái sản phẩm du lịch vô cùng đa dạng và đẳng cấp.

Phú Quốc tiếp tục được định vị là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao và du lịch biển đảo mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Cụm Hà Tiên-Kiên Lương-Kiên Hải khẳng định vị thế với du lịch sinh thái biển đảo gắn liền với các di tích lịch sử-văn hóa đặc sắc.

Cụm Vĩnh Tế-Núi Cấm giữ vững thương hiệu du lịch tâm linh nổi tiếng với miếu Bà Chúa xứ núi Sam và Khu du lịch Núi Cấm.

Bên cạnh đó, hệ thống “phổi xanh” gồm Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và rừng tràm Trà Sư tạo nên một mạng lưới du lịch sinh thái rừng, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm đa dạng, hiếm nơi nào có được.

Theo Bùi Quốc Thái, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 39,5 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó có hơn 3 triệu khách quốc tế, đưa du lịch trở thành cửa ngõ kết nối quan trọng của nền kinh tế tỉnh trong khu vực ASEAN; hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển đảo đặc sắc đẳng cấp quốc tế và là trung tâm du lịch xanh của khu vực.

Để hiện thực hóa khát vọng này, tỉnh đang tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cải cách thủ tục hành chính, đề xuất xin mở rộng chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá.

Hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay, cảng biển với các trung tâm du lịch sẽ được hoàn thiện theo hướng đồng bộ và hiện đại. An Giang định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, dựa trên ba trụ cột là chuỗi giá trị kinh tế du lịch, nhân lực tại chỗ chất lượng cao và hạ tầng hiện đại.

Đặc biệt, tỉnh tranh thủ tối đa sự kiện APEC 2027 là một trong những kênh quan trọng giúp tỉnh thực hiện các mục tiêu về hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh.

Cụ thể là xúc tiến và định vị thương hiệu du lịch An Giang trên bản đồ du lịch thế giới; tập trung đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia trong khu vực ASEAN và các nước có tiềm năng lớn về thị trường khách du lịch, kết nối sâu rộng hơn với nền kinh tế du khách toàn cầu./.

