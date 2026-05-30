Lai Châu quyết tâm đưa các công trình trường nội trú liên cấp về đích trước hạn

Những ngày cuối tháng 5/2026, trên khắp các công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, các đơn vị nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, vật lực, phương tiện máy móc cùng hàng nghìn công nhân ngày đêm thi công "3 ca, 4 kíp," đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa các trường học mới vào phục vụ cho năm học 2026-2027.

Vượt khó, tăng tốc thi công

Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phong Thổ, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Từng tốp công nhân đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án. Các phương tiện, máy móc vận hành liên tục, tất cả cùng hướng đến mục tiêu đưa công trình về đích vào ngày 10/6, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.

Sau gần 7 tháng thi công (khởi công ngày 3/11/2025), đến nay dự án đã đạt trên 80% giá trị hợp đồng. Hiện tại 10/10 hạng mục chính đã hoàn thành phần thô, 6/10 khối nhà cơ bản xong phần thô, đang đang bước vào giai đoạn sơn tường, dựng cửa và lắp một số thiết bị điện, lan can; 4/10 khối nhà đang giai đoạn hoàn thiện đạt khoảng 75% khối lượng, nên đòi hỏi nhiều nhân lực, kỹ thuật và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ đội thi công.

Trên công trường rộng hơn 6ha, hàng trăm công nhân chia ca làm việc liên tục. Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có từ 650-700 công nhân, lao động duy trì thi công, lúc cao điểm có thể lên tới hơn 720 người. Riêng lực lượng trực tiếp thi công thường xuyên duy trì khoảng 680-700 công nhân, chưa kể đội ngũ kỹ sư, giám sát, cán bộ điều hành.

Ông Nguyễn Bá Thuận, Giám đốc điều hành dự án (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại xây dựng số 6) cho biết, nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp để thi công các hạng mục cuối cùng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình vào ngày 10/6/2026, sớm hơn so với hợp đồng gần 2 tháng.

Tuy nhiên, Lai Châu đang bước vào mùa mưa nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là khu vực sân trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, đường nội bộ, cây xanh và cảnh quan. Các hạng mục phụ trợ như kè bêtông, hệ thống chống sạt lở, cổng chính, bể nước, hệ thống xử lý nước thải cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đồng bộ với các khối nhà chính. Dù tiến độ được bảo đảm, quá trình thi công không tránh khỏi khó khăn do giá vật liệu xây dựng biến động.

Theo đơn vị thi công, nhiều loại vật liệu hoàn thiện như inox, sơn, thiết bị vệ sinh tăng từ 15-30% so với thời điểm ký hợp đồng. Giá xăng dầu biến động cũng làm tăng chi phí vận chuyển, giá ca máy và nhân công.

"Để không bị gián đoạn thi công, nhà thầu đã chủ động sử dụng vốn lưu động đặt trước vật tư, thiết bị từ sớm. Đây là giải pháp quan trọng giúp công trình không bị chậm tiến độ," ông Thuận chia sẻ.

Thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Những ngày đầu tháng 5, khu vực Phong Thổ liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, có thời điểm mưa liên tục suốt 7 ngày. Tuy nhiên, bằng việc điều chỉnh kế hoạch thi công linh hoạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi và tập trung triển khai các hạng mục trong nhà, các đơn vị vẫn duy trì được tiến độ chung.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực thi công xong móng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sin Suối Hồ lên cốt 0 trước mùa mưa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Anh Trần Gia Luật, cán bộ giám sát công trình thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư tỉnh Lai Châu cho biết, phần thô công trình cơ bản hoàn thành; các hạng mục hạ tầng và lắp đặt thiết bị sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, bảo đảm bàn giao trước ngày 10/6 để chuẩn bị cho năm học mới.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Tần cũng là một trong những công trình được khởi công trong năm 2025. Đơn vị thi công huy động hơn 500 công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động liên tục theo phương thức “3 ca, 4 kíp.” Trên công trường, các hạng mục đang được hoàn thiện đồng loạt, từ lát nền, bả trần đến sơn tường. Tất cả đều hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào ngày 20/6/2026.

Kỹ sư Phan Văn Thuận (Tập đoàn Amacao), Chỉ huy trưởng công trường cho biết, thời điểm này được xem là "thời điểm vàng" để tăng tốc tiến độ trước khi mùa mưa ập đến. "Khi mưa kéo dài, nhiều hạng mục ngoài trời buộc phải dừng lại, nếu không tranh thủ làm nhanh từ bây giờ thì rất khó đảm bảo tiến độ," anh Thuận nói.

Còn tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sin Suối Hồ (một trong 6 trường khởi công vào đầu năm 2026), không khí thi công tại đây đang được đẩy lên cao độ nhằm "chạy đua" với mùa mưa cận kề. Dưới cái nắng như đổ lửa, từng mũi thi công đang rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trên khu đất rộng hơn 6,1ha, mặt bằng đã được bàn giao 100%, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt. Hạng mục san nền hiện đã đạt khoảng trên 80% khối lượng. Tại các khu vực nhà chức năng, công nhân tập trung thi công phần móng, bước then chốt để kịp "vượt mưa."

Theo anh Lường Văn Giỏ, Phó Chỉ huy trưởng công trình (Công ty Trách nhiệm hữu Một thành viên Xây dựng Phượng Vĩ), để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị với hàng chục đầu xe, máy xúc, máy lu hoạt động liên tục. Mục tiêu trước mùa mưa là hoàn thành cơ bản phần móng các hạng mục chính như nhà ăn, nhà công vụ giáo viên và các khối nhà nội trú.

Ông Nguyễn Văn Ký, đại diện nhà thầu thi công cho biết, công trường hiện duy trì khoảng 80 công nhân, thời điểm cao điểm có thể lên tới 500 người. Đơn vị đang tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp," tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi. "Khó khăn lớn nhất là mưa làm nền đất nhão, ảnh hưởng thi công. Vì vậy, chúng tôi đã gia cố đường nội bộ, tranh thủ những ngày nắng làm tới đêm", ông Ký nói.

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Lai Châu, trong số 5 trường được khởi công trong năm 2025, có 2 trường gồm Phong Thổ và Pa Tần dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026; các trường tại Bum Nưa và Hua Bum dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 để phục vụ năm học 2026-2027.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Riêng dự án trường tại xã Dào San hiện gặp khó khăn do địa chất yếu, xuất hiện hiện tượng sụt lún mái taluy và ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. Các nhà thầu đang tập trung xử lý để bảo đảm an toàn và tiến độ công trình.

Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới, thuộc Đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường; 1 trường còn lại do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và quyết tâm của đơn vị thi công, những ngôi trường mới tại khu vực các xã biên giới sẽ sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng hơn 10.000 học sinh của tỉnh.

Các công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên mà còn mở ra cơ hội học tập ổn định cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo nền tảng để phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu./.

Triển khai "chiến dịch 100 ngày đêm" hoàn thành 100 trường nội trú xã biên giới Từ chủ trương lớn đến hành động quyết liệt, những công trình trường nội trú đang dần hình thành trên vùng đất biên cương, sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ.