Quảng Ninh đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ra quân triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn trước ngày 2/9/2026. Mục tiêu này dự kiến hoàn thành sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 300 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức làm điểm việc lấy mẫu sinh phẩm đối với 5 phần mộ liệt sỹ đầu tiên tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Phong Cốc. Trong số này có 4 phần mộ chưa xác định được thông tin và 1 phần mộ có thông tin chưa chính xác.

Việc lựa chọn phường Phong Cốc làm địa phương đầu tiên triển khai nhằm đánh giá thực tiễn, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thực hiện đồng loạt tại các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Quá trình khai quật và lấy mẫu được các lực lượng chuyên môn thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật, từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản và vận chuyển mẫu. Sau khi hoàn thành, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, bảo đảm sự trang nghiêm và an toàn tuyệt đối.

Ngay sau chương trình làm điểm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Theo số liệu rà soát, toàn tỉnh hiện có 22 nghĩa trang liệt sỹ với khoảng 3.800 phần mộ.

Qua đối chiếu, cơ quan chức năng xác định có 764 hài cốt liệt sỹ tại 17 nghĩa trang liệt sỹ là các trường hợp chưa có thông tin hoặc mới chỉ xác định được một phần thông tin, cần phải thực hiện lấy mẫu giám định ADN.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh quá trình lấy mẫu sinh phẩm phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay thất lạc mẫu./.

