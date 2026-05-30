Tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026, mức trợ cấp của các đối tượng này sẽ được tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Thông tư mới quy định rõ đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP (ngày 20/6/1975) và Quyết định số 111-HĐBT (ngày 13/10/1981).

Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2026 sẽ được tính bằng cách lấy mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 nhân với hệ số 1,08 (tương đương mức tăng thêm 8%).

Nhằm đảm bảo đời sống cho các cán bộ đã nghỉ việc, Thông tư cũng đưa ra quy định điều chỉnh bổ sung. Từ ngày 01/7/2026, sau khi đã được điều chỉnh tăng 8%, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được tiếp tục điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những trường hợp có mức hưởng trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng mức 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những trường hợp có mức hưởng trợ cấp từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng

Căn cứ theo các quy định trên, những cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại sẽ chính thức được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2026.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 và sẽ chính thức thay thế Thông tư số 08/2024/TT-BNV (ngày 05/7/2024) của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đó./.

