Sơn La: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 50 bánh ma túy, nổ súng chống trả lực lượng chức năng

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy, trong quá trình truy đuổi, Thào Lệnh đã sử dụng dao chém 1 cán bộ công an tỉnh bị thương.

Nguyễn Cường-Trung Hiếu-Đức Thịnh
Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng Biên phòng và Công an các xã Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Chiềng Khoong bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Thào Lệnh (sinh năm 1990, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Vật chứng thu giữ gồm: 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp, với tổng khối lượng hơn 23kg; 1 dao nhọn; cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới tổ công tác phát hiện 1 nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy, trong quá trình truy đuổi, Thào Lệnh đã sử dụng dao chém 1 cán bộ công an tỉnh bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy thoát về bên kia biên giới.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm, động viên cán bộ Công an bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng; đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
