Nguồn động viên tinh thần to lớn với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, người Việt tại Philippines đang rất háo hức chờ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, đại diện Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, cho biết chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt tại đây.

Theo ông Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, khi nghe Đại sứ quán thông báo về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, kiều bào tại đây vô cùng háo hức và mong đợi.

Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Ban Liên lạc cũng như toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Philippines.

Đây không chỉ là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ở nước ngoài, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cộng đồng người Việt tại Philippines.

Ông Hoàng Nguyên nhấn mạnh: “Đối với các bạn du học sinh và người lao động trẻ như bản thân tôi, chuyến thăm còn là nguồn khích lệ lớn lao để tiếp tục học tập, làm việc và quảng bá hình ảnh người Việt Nam năng động, trách nhiệm và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.”

Chuyến thăm mở ra cơ hội rộng lớn cho hợp tác vượt bậc hơn nữa về kinh tế, công nghệ và các ngành nghề triển vọng khác giữa hai nước.

Ông Hoàng Nguyên cho biết lực lượng lao động Việt Nam tại Philippines rất đa dạng, đặc biệt là mảng kỹ thuật viên cho các công ty quốc tế như Amazon, Google…

Bên cạnh đó, du học sinh Việt Nam cũng đang trên đà gia tăng tại Philippines. Nhiều giáo sư và giáo viên, các tu sỹ người Việt Nam đang nắm những vị trí quan trọng trong các trường đại học, và tỷ lệ người Việt giữ học hàm học vị cũng đang ngày càng tăng.

Ông Hoàng Nguyên bày tỏ mong muốn của Ban Liên lạc là chính phủ sẽ cấp thêm những phần học bổng cho các tài năng trẻ có thể tiếp cận nền giáo dục tại Philippines.

Theo ông Hoàng Nguyên, người Việt Nam hiện cũng đang nắm giữ nhiều vị trí cao cấp trong các công ty quốc tế. Ông nhận định trong tương lai, nhu cầu lao động kỹ năng cao sẽ rất cần đội ngũ Việt Nam. Chính vì vậy, sự tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm như một niềm khích lệ cho cộng đồng người Việt Nam tại Philippines.

Ông Hoàng Nguyên cho biết thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Philippines sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, các chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Đồng thời, những người con đất Việt tại Philippines cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ du học sinh, người lao động Việt Nam và xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Ông Hoàng Nguyên khẳng định: “Tôi tin rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Philippines sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền chặt và hiệu quả hơn trong tương lai”./.

