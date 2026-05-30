Cần Thơ: Ôtô khách va chạm 3 xe máy khiến 4 người thương vong

Sáng 30/5, một xe khách giường nằm chạy hướng Cần Thơ-Cà Mau khi đến địa phận Sóc Trăng (cũ) đã tông loạt xe máy, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 94B-005.XX của nhà xe T.B do tài xế Dương Khánh Vũ (41 tuổi, trú tại Cà Mau) điều khiển, chạy trên tuyến tránh Quốc lộ 1A, hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau.

Khi đến địa phận phường Mỹ Xuyên (Sóc Trăng cũ) thì va chạm ba xe máy do ba người cầm lái, chạy từ chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai xe máy hư hỏng nặng, nằm bên lề đường cách đầu xe khách khoảng 5-6 m, một xe khác lao xuống ruộng. Các mảnh vỡ của xe văng ra trên quãng đường hơn 50m.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là người đàn ông 40 tuổi và phụ nữ 39 tuổi, cùng trú tại thành phố Cần Thơ. Hai người khác bị thương. Tài xế và các hành khách trên xe khách không bị thương.

Kết quả kiểm tra nhanh, tài xế xe khách Dương Khánh Vũ, ở phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy. Khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Theo nhân chứng, trước khi va chạm, xe khách trượt một đoạn dài và xoay vòng, nghi do tài xế phanh gấp. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

