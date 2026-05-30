Đề thi tiếng Anh thi lớp 10 Hà Nội được nhận định không quá khó, thí sinh dễ lấy điểm 8-9

Gần 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi Tiếng Anh vào lớp 10. Đề được các thí sinh đánh giá dễ, bám sát chương trình, nhiều em dự đoán đạt 8-9 điểm. Môn Toán sẽ diễn ra sáng 31/5.

Chiều 30/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi Tiếng Anh vào lớp 10 với 40 câu trắc nghiệm trong 60 phút.

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi khá dễ, bám sát chương trình Trung học cơ sở, ít câu hỏi đánh đố và có thể đạt từ 8-9 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản. Một số em tự tin dự đoán đạt trên 9 điểm.

Sáng nay, các thí sinh dự thi môn văn với thời gian làm bài 120 phút, các thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức.

Sáng mai 31/5, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán. Hà Nội có hơn 124.000 thí sinh dự thi lớp 10 công lập năm nay, với tỷ lệ trúng tuyển khoảng 66%./.