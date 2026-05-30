Thời tiết dịp thi vào lớp 10: Dự báo ngày thi thứ 2, Hà Nội có nơi nắng nóng

Nhận định về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2026 (trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30/5 và 31/5), theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày thi thứ 2 (ngày 31/5) không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng, nền nhiệt dao động từ 29-35 độ C.

Duy trì sự tỉnh táo, ổn định tâm lý khi thi

Ngày 31/5, không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-35 độ C.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng nóng.

Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các thí sinh tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các thí sinh không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng.

Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

Các em nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc; ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, càphê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cùng với đó, các em cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi.

Các sĩ tử nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Phú Thọ, Quảng Ninh và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 45 phút đến 21 giờ 45 phút ngày 30/5, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: An Bình, Cao Phong, Đại Đồng, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mường Bi, Mường Hoa, Quyết Thắng, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ).

Đối với tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Bình Khê, Hoàng Quế, Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng La.

Tại tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Bắc Ruộng, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đông Giang, Đồng Kho, Đức Linh, Hàm Thuận Nam, La Dạ, P. 3 Bảo Lộc, Suối Kiết, Tân Lập, Tân Minh, Tánh Linh

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 30/5, khu vực các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh và Lâm Đồng, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Yên Trị 54mm (Phú Thọ); Uông Bí 73,5mm (Quảng Ninh); Đèo Bảo Lộc 30,8mm (Lâm Đồng);...Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 30/5 đến hết đêm 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 30/5, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1/6, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Nhiều vùng biển có mưa dông mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ có vị trí ở khoảng 10,5-11,5 độ vĩ Bắc và 111,5-112,5 độ kinh Đông.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, đêm 30/5, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, trong đêm 30/5 và ngày 31/5, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

