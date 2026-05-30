Hà Nội tăng tốc thi công ngày đêm để xóa các điểm ngập cục bộ

Ngày 30/5, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện các nhà thầu thi công đang tranh thủ từng ngày nắng ráo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chống ngập cục bộ trên các tuyến phố nội đô, để kịp "về đích." Bởi tiến độ được đẩy nhanh đồng nghĩa với việc người dân sẽ sớm được hưởng lợi từ các công trình, giảm thiểu những bất tiện do thi công kéo dài gây ra.

Theo ông Nguyễn Đức Hưng, những ngày vừa qua khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện một số trận mưa lớn vào thời điểm thi công ban đêm, do vậy nhiều vị trí phải tạm dừng thi công để nhà thầu tập trung xử lý thoát nước, tổ chức bơm hút nước, khắc phục ảnh hưởng sau mưa, thu dọn và hoàn trả mặt bằng thi công, thời gian xử lý kéo dài khoảng từ 4-5 ngày.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng diễn ra các sự kiện lớn, nên công tác thi công tại hiện trường dự án cũng bị gián đoạn do phải điều chỉnh phương án và thời gian thi công để đảm bảo giao thông không làm ảnh hưởng đến những sự kiện này.

Trước các khó khăn trên, Trung tâm đã tổ chức họp, kiểm tra hiện trường thường xuyên để đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tập trung giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Ngày 23/5, Sở Xây dựng đã có thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến phố trung tâm thành phố để thi công dự án, thời gian thực hiện từ ngày 23/5 đến hết ngày 15/6 để bù lại tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của thời tiết gây mưa lớn phải dừng thi công ở các ngày trước đó.

Theo đó, đối với tuyến phố Quang Trung đã được tổ chức rào chắn cố định tại 4 đoạn gồm các nút giao Quang Trung-Trần Nhân Tông, Quang Trung-Nguyễn Du, Quang Trung-Tràng Thi và đoạn đường Quang Trung từ Hai Bà Trưng đến Thợ Nhuộm để thi công 24/24h (cả ban ngày) từ ngày 25/5, tranh thủ thời tiết nắng ráo nhà thầu đã tăng số mũi thi công từ 4 mũi lên 10 mũi để làm cả ngày đêm.

Công nhân thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp đưa công trình hoàn thành trước mùa mưa năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đêm 27/5, nhà thầu đã hoàn thành công tác hoàn trả Asphalt mặt đường đoạn qua Thành ủy Hà Nội (hết mặt cắt đường).

Bên cạnh đó, với tinh thần quyết tâm cao, trung tâm và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành công tác thi công lắp đặt cống và hoàn trả mặt đường đến hết lớp thảm nhựa thô trên các tuyến đường phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Nguyễn Trãi đúng tiến độ vào ngày 31/5, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của dự án, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết thêm, liên quan đến tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố như khu vực Mỹ Đình; Khu đô thị Resco; phố Trần Bình; đường Nguyễn Đình Tứ do mưa lớn xảy ra vào tối 28/5 gây ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực nêu trên, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trong các trận mưa tiếp theo.

Cụ thể, đối với khu vực Mỹ Đình, phố Trần Bình, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị chủ đầu tư dự án hồ điều hòa Phú Đô khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, tuyến cống 3x3 đấu nối, dẫn nước vào hồ điều hòa; trạm bơm dã chiến 4m3/s ra sông Nhuệ bảo đảm phát huy hết chức năng điều tiết, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực Mỹ Đình, Phú Đô và các khu vực lân cận.

Ngoài ra, khu vực Mỹ Đình lắp đặt bổ sung ghi thu để tăng khả năng thu nước mặt tại các vị trí có cao độ nền thấp trũng, cục bộ (khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ).

Đối với khu vực Resco và đường Nguyễn Đình Tứ, Trung tâm đề nghị Ban Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố có phương án bố trí máy móc ứng trực thực hiện thanh thải, tháo dỡ các vị trí đắp chặn trên tuyến cống 2D2000 kết nối mương Quyết Thắng-Tân Trào và tuyến kênh chính Thụy Phương, tuyến cống đường Nguyễn Đình Tứ với kênh Thụy Phương; đồng thời tổ chức thông dòng, hoàn trả khả năng tiêu thoát nước tạm thời trong thời gian các công trình khẩn cấp chưa hoàn thành toàn bộ, không để các vị trí thi công làm cản trở dòng chảy khi có mưa.

Hạng mục thi công chống ngập đoạn trên đường An Dương Vương (phường Phú Thượng) cơ bản hoàn thành. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Còn đối với khu vực Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao và lân cận, Trung tâm tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương thông dòng, kết nối hệ thống thoát nước tuyến Hoàng Minh Thảo-ĐT3 về kênh tiêu Hà Nội và trạm bơm Cổ Nhuế; phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5 để tăng cường khả năng truyền dẫn, tiêu thoát nước cho khu vực.

Trong trường hợp mưa lớn phối hợp với đơn vị thi công Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam khơi thông, thanh thải dòng chảy tuyến kênh tiêu hiện trạng để tăng khả năng thoát nước.

Đối với khu đô thị Ciputra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị chủ đầu tư khu đô thị khẩn trương thực hiện đầy đủ kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng, trong đó tập trung bơm hạ mực nước trước mưa, tháo dỡ cửa phai để đưa nước vào hồ, đấu nối thông dòng giữa các hồ trong khu đô thị và nạo vét tuyến mương Nhật Tân-Phú Thượng, kiểm tra nạo vét hệ thống thoát nước bảo đảm phát huy hiệu quả điều tiết, tiêu thoát nước của hệ thống nội bộ khu đô thị.

Bên cạnh đó, đối với công tác vận hành, ứng trực, Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước chủ động cập nhật tình thời tiết; tăng cường ứng trực, bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị để kịp thời xử lý các tình huống trong mưa; vận hành các trạm bơm, cửa phai để hạ mực nước đệm trên hệ thống thoát nước, hồ điều hòa theo kịch bản trước, trong và sau mưa phát huy khả năng điều tiết thoát nước./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án chống úng ngập Nhằm phục vụ thi công các dự án xây dựng chống úng ngập, Sở Xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị chức năng liên quan sẽ điều chỉnh phương án phân luồng tổ chức giao thông trên một số tuyến phố nội đô.