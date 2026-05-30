Rộn ràng Tết Thiếu nhi ở Đặc khu Trường Sa, lan tỏa yêu thương nơi đầu sóng

Sau một năm học nỗ lực vượt khó với nhiều kết quả khích lệ, học sinh tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức bước vào kỳ nghỉ Hè năm 2026.

Trong không khí rộn ràng trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chính quyền địa phương cùng quân và dân trên các đảo đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động vui chơi phong phú, mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi ý nghĩa, đầm ấm nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Nỗ lực vượt khó thi đua dạy tốt, học tốt

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất do đặc thù xa đất liền song thầy và trò trên các điểm đảo luôn nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt chương trình năm học.

Tại Trường Tiểu học Trường Sa (đảo Trường Sa), nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; duy trì nền nếp chuyên môn, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường huy động 100% trẻ đến lớp đúng độ tuổi. Các em học sinh chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết, chấp hành tốt nội quy và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Bên cạnh học văn hóa, các em còn được trang bị kỹ năng sống, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống như chào cờ tại cột mốc chủ quyền cùng cán bộ, chiến sỹ; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ và chùa Trường Sa vào các dịp lễ, tết... được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước cho các em ngay từ nhỏ.

Tổng kết năm học, Trường Tiểu học Trường Sa có 100% học sinh khối tiểu học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và được khen thưởng. Đối với khối mầm non, có 33,3% trẻ đạt danh hiệu “Bé xuất sắc” và 66,7% đạt danh hiệu “Bé ngoan.”

Đáng chú ý, tất cả học sinh toàn trường đều được trao tặng học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Các chiến sỹ hải quân đặc khu Trường Sa làm các đồ chơi tặng cho các cháu thiếu nhi bằng vật liệu tái chế. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, dù điều kiện nơi đảo xa còn nhiều thiếu thốn nhưng quân, dân và các gia đình trên đảo luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu học sinh.

Thành tích học tập, sự chăm ngoan của các cháu trong năm học qua chính là động lực lớn để thầy và trò Trường Tiểu học Trường Sa tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt trong những năm học tiếp theo, góp phần vun đắp tri thức và tình yêu biển đảo thiêng liêng cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu.

Mang niềm vui đến với trẻ em nơi đầu sóng

Ngay sau khi khép lại năm học, thiếu nhi trên các đảo đã được hòa mình vào các hoạt động vui chơi hấp dẫn. Hiện nay, cán bộ, chiến sỹ, chính quyền địa phương cùng các gia đình trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây và Đá Tây đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho chương trình vui Tết Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Dù còn nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn nỗ lực bảo đảm đầy đủ bánh kẹo, sữa, sách vở, đồ dùng học tập để ngày hội của các em thực sự trọn vẹn.

Trao giấy khen tổng kết năm học 2025-2026 cho học sinh ở đảo Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại khu vực trung tâm đảo Trường Sa, không khí ngày hội đã ngập tràn với nhiều mô hình trang trí sinh động. Khu vực sân khấu biểu diễn văn nghệ và không gian trò chơi dân gian đã cơ bản hoàn thiện.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các chú bộ đội, các em thiếu nhi hào hứng tập luyện các tiết mục múa hát ca ngợi quê hương, biển đảo và tình yêu Tổ quốc. Những giai điệu tuổi thơ quen thuộc vang lên giữa biển trời bao la mang lại cảm giác vui tươi, gần gũi.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, các hoạt động dịp 1/6 được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em trên đảo. Những hoạt động đầm ấm, vui tươi này cũng góp phần động viên các gia đình quân, dân yên tâm công tác, gắn bó xây dựng huyện đảo ngày càng vững mạnh.

Tại đảo Sinh Tồn, cán bộ, chiến sỹ và người dân chung tay dọn dẹp cảnh quan môi trường, trang trí hội trường và chuẩn bị các phần quà ý nghĩa. Nhiều trò chơi tập thể, hoạt động giao lưu, đố vui có thưởng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho các em.

Khẳng định việc chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm và tình cảm đặc biệt dành cho thế hệ măng non nơi biển đảo, Thượng tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết, qua các hoạt động này, quân và dân trên đảo mong muốn mang lại niềm vui, giúp các em cảm nhận rõ sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và tình cảm ấm áp của đồng bào cả nước hướng về Trường Sa.

Cùng với gia đình, các lực lượng vũ trang trên các đảo đặc khu Trường Sa cùng chuẩn bị quà tặng và chương trình cho thiếu nhi nhân ngày 1/6. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến nay, nhiều phần quà, thư chúc mừng và đồ dùng học tập gửi ra từ đất liền đã được tiếp nhận, sắp xếp cẩn thận để trao tận tay các em trong ngày 1/6.

Những tiếng cười hồn nhiên, tiếng hát reo vui của trẻ thơ đang rộn rã vang lên giữa không gian bao la của biển trời đặc khu Trường Sa. Đó không chỉ là niềm vui của một ngày hội tuổi thơ mà còn là minh chứng sinh động cho tình yêu thương, sự sẻ chia của đất liền dành cho đảo xa.

Sự chăm lo chu đáo ấy chính là điểm tựa vững chắc để các gia đình yên tâm bám biển, cùng quân và dân nơi đây bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

"Mang ra tình cảm, mang về niềm tin": Hải trình nối đất liền với Trường Sa Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 đã mang theo tình cảm nồng ấm của đất liền ra với Trường Sa - để rồi trở về với trái tim đầy ắp niềm tin và lòng tự hào về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.