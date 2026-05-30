Hưng Yên sẽ thay thế ngay cán bộ "sợ việc", uy tín thấp

Ngày 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản, sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã, tạo điều kiện để cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc gắn với người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội được duy trì ổn định; chức năng, nhiệm vụ từng bước được hoàn thiện; cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ; hiệu quả điều hành có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò của cấp cơ sở được nâng lên.

Từ tháng 7/2025 đến nay, các cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản về phân cấp, phân quyền và ủy quyền. Tỉnh đã thực hiện phân cấp 387 nhiệm vụ thuộc 11 lĩnh vực quản lý nhà nước thiết yếu và phân quyền thêm 91 nhiệm vụ cho cấp xã.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2025, Hưng Yên xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Từ thực tiễn vận hành trong một năm qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đánh giá, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nghiêm túc, bài bản, đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt.

Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục vận hành mô hình tổ chức và cơ chế theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; bảo đảm vận hành liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong giải quyết công việc...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần tiếp tục khắc phục.

Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ chuyển từ yêu cầu bố trí “đủ người” sang “đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm”; kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ "sợ việc", sợ trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc; đồng thời rà soát, bố trí nguồn lực để trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trước việc chỉ đạo của Trung ương, hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố hoàn thành trong tháng 6/2026, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu chính quyền địa phương ngoài việc xét phù hợp tiêu chí, đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán thì trong quá trình rà soát, xây dựng phương án phải bảo đảm giảm mạnh đầu mối thôn, tổ dân phố, tránh phải tiếp tục điều chỉnh nhiều lần.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện sắp xếp, vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp được tặng Bằng khen của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên./.

Đánh giá thực chất hiệu quả vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp.

​

​