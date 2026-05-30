Đoàn sỹ quan trẻ Quân đội Lào dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 30/5, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sỹ quan trẻ Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026, Đoàn sỹ quan trẻ Quân đội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Trung tá Sụ-li-băn Sỏ-phạp-păn-nha, Phó Trưởng phòng Thanh niên Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khẳng định quyết tâm của thế hệ sỹ quan trẻ trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội ba nước.

Thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tham quan các di tích lịch sử, chương trình góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa quân đội các nước trong khu vực.

Tham gia lễ dâng hương có đại diện Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thượng tá Hồ Công Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; đại diện Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4; các sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Lào; lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Triệu Phong; cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ,” dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm, tri ân tại Thành cổ Quảng Trị không chỉ thể hiện tình cảm, sự biết ơn đối với các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc mà còn là dịp để các sỹ quan trẻ Lào hiểu sâu sắc hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thành cổ Quảng Trị là "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nơi đây ghi dấu cuộc chiến đấu 81 ngày đêm anh dũng của quân và dân ta trong mùa Hè năm 1972, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Lễ dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị là một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, tiếp nối truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam, Lào và Campuchia./.

