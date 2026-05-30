Tết Thiếu nhi cho con em cộng đồng người Việt tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức chương trình gặp mặt và vui Tết Thiếu nhi dành cho con em cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel.

Chương trình diễn ra tại Công viên Yarkon vào sáng 30/5 trong không khí vui tươi với sự tham gia của các gia đình người Việt. Đây không chỉ là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, vui chơi mà còn góp phần gắn kết các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Israel.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, đồng thời khẳng định trẻ em luôn là thế hệ tương lai của đất nước, là niềm hy vọng của mỗi gia đình và dân tộc. Dù sinh sống ở trong nước hay nước ngoài, các em đều nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như của cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn bày tỏ mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc cho con em mình, giúp các em luôn hướng về quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn đã trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu thiếu nhi như lời động viên, khích lệ các em chăm ngoan, học giỏi và phát triển toàn diện. Những món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Đại sứ quán và cộng đồng dành cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh phần lễ, các em thiếu nhi còn được tham gia hoạt động vui chơi, các trò chơi tập thể sôi động.

Hoạt động vui Tết Thiếu nhi 1/6 là một trong nhiều chương trình thường niên được Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ đang sinh sống xa Tổ quốc./.

