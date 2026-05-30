Giáo viên nhận định Đề Văn lớp 10 Hà Nội nghiêng về kỹ năng đọc hiểu và cảm thụ văn bản

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá quen thuộc, bám sát chương trình, câu hỏi rõ ràng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trước khi bước vào các môn thi tiếp theo.

Nhận định về đề thi Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội, thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tương tự đề năm trước.

Đề gồm hai phần Đọc hiểu và Viết, với các dạng câu hỏi quen thuộc về thể thơ, hình ảnh thơ, biện pháp tu từ và nghị luận. Nội dung đề thi gần gũi, câu lệnh rõ ràng, giúp thí sinh dễ tiếp cận và phát huy năng lực.

Theo thầy Hùng, điểm phân hóa của đề nằm ở kỹ năng viết nghị luận, khả năng cảm thụ văn học và sự chỉn chu trong trình bày. Với những học sinh nắm vững phương pháp làm bài và ôn tập đúng trọng tâm, việc hoàn thành tốt bài thi là hoàn toàn khả thi./.