Tây Ninh khởi tố đối tượng nhiều lần xuất cảnh trái phép

Ngày 30/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Kỳ (sinh năm 1988, ngụ ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xuất cảnh” theo Điều 347 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, Phạm Quốc Kỳ là đối tượng đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Campuchia, từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và tuyên truyền, giáo dục về hành vi này nhưng vẫn tái phạm.

Ngày 28/5/2025, Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với mục đích làm nhân viên phục vụ tại casino. Sau khi sang Campuchia, đối tượng bị đưa vào khu vực Kim Sa, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để thực hiện công việc lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết đây là hoạt động lừa đảo, Phạm Quốc Kỳ xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận và bị yêu cầu bồi thường hợp đồng 3.000 USD. Sau đó, đối tượng tìm cách liên lạc với lực lượng chức năng Campuchia và được giải cứu, trao trả về Việt Nam.

Ngày 9/9/2025, Kỳ bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật.

Mặc dù đã bị xử phạt và được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng Phạm Quốc Kỳ vẫn tiếp tục tái phạm. Ngày 7/4/2026, đối tượng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích đánh bạc. Trong thời gian lưu trú tại Campuchia, Kỳ bị lực lượng chức năng nước sở tại kiểm tra, bắt giữ và trao trả về Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Kỳ về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh” theo Điều 347 Bộ luật Hình sự.Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 30/5, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiến hành các thủ tục bàn giao đối tượng Trần Nguyên Gia, sinh năm 1973, thường trú tại Thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vì có liên quan đến vụ án đánh bạc năm 2025.

Gia bị bắt giữ khi đang trên đường trốn sang Campuchia.Trước đó, ngày 28/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án đánh bạc xảy ra ngày 1/10/2025, tại Hà Nội.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và trao đổi thông tin với Công an xã Mỹ Quý. Đến 6 giờ ngày 29/5/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Công an xã Mỹ Quý phát hiện đối tượng Trần Nguyên Gia tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh khi đối tượng đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Tổ công tác tiến hành bắt giữ đối tượng và đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây để điều tra, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật./.

