Giới trẻ chen chân check-in hồ sen trắng "tiến vua" ở cố đô Huế

Mỗi khi mùa hè về, hồ Tịnh Tâm nằm ẩn mình giữa lòng Kinh thành cổ kính lại bước vào mùa đẹp nhất với sắc trắng tinh khôi của hàng ngàn đóa sen đồng loạt bung nở. Nơi đây từng là một trong "Thần kinh nhị thập cảnh" dưới triều Nguyễn, nổi tiếng với giống sen trắng hoàng cung chuyên dùng để tiến vua và ướp trà cho hoàng gia xưa. Sau nhiều thập kỷ mai một theo biến động thời gian, loài hoa thanh cao này giờ đây đã hồi sinh mạnh mẽ nhờ những nỗ lực phục hồi và bảo tồn di sản bền bỉ.

Sự hồi sinh kỳ diệu ấy đã biến hồ Tịnh Tâm cổ kính thành tọa độ check-in "hot rần rần", thu hút đông đảo giới trẻ diện áo dài, cổ phục kéo về săn ảnh sống ảo. Bên cạnh nhịp sống check-in sôi động của du khách, không gian bờ hồ vẫn giữ được nét thư thái vốn có với những buổi tiệc trà, đàm đạo sớm mai của người dân địa phương. Sự giao thoa này đã tạo nên một bức tranh trải nghiệm độc đáo, vừa mang hơi thở năng động của tuổi trẻ, vừa đậm đà phong vị cung đình xưa cũ.

Vượt lên trên một điểm đến xu hướng đơn thuần, mùa sen trắng Tịnh Tâm chính là biểu trưng cho cốt cách thanh cao, dịu dàng và tĩnh tại của con người xứ Huế. Việc gìn giữ và phát triển giống sen quý không chỉ làm đẹp thêm không gian kiến trúc cố đô, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến bạn bè muôn phương. Đây chính là khoảng lặng bình yên đầy tự hào, tiếp tục tiếp nối quá khứ và níu chân bất kỳ ai mỗi khi nhớ về mảnh đất nơi đây.