Nhiều thí sinh bật khóc sau khi thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội

Gần 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi lớp 10. Đề Toán được đánh giá có tính phân hóa cao, phần hình học khó khiến nhiều em bật khóc. Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Sáng 31/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành môn Toán, khép lại kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Đề thi gồm 5 bài toán lớn với các mức độ từ nhận biết đến vận dụng, bảo đảm vừa kiểm tra kiến thức cơ bản vừa có tính phân hóa phục vụ tuyển sinh.

Nhiều thí sinh nhận định phần đại số tương đối dễ, nằm trong chương trình ôn tập. Tuy nhiên, phần hình học được đánh giá khó hơn, đặc biệt hai ý cuối của bài hình là những câu phân loại chính.

Sau giờ thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng lo lắng, thậm chí bật khóc vì không làm được trọn vẹn bài.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 123.673 thí sinh dự thi môn Toán, vắng 409 em; 2 thí sinh vi phạm quy chế.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Ngày mai 1/6, các thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên. Điểm thi và điểm chuẩn dự kiến được công bố từ ngày 19-22/6./.