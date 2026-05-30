Đẩy mạnh truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã ký Quyết định số 50/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông, nhân dân và bạn bè quốc tế để hoàn thành thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" (sau đây gọi là chiến dịch).

Mục tiêu cụ thể là thiết lập và vận hành Tổ Truyền thông chuyên trách, tiếp nhận, xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

100% cơ quan báo chí, truyền thông trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục; duy trì tuyên truyền thường xuyên, sản xuất ít nhất 5-7 nội dung chuyên sâu/tháng tại các địa bàn trọng điểm tìm kiếm.

Thu thập, xử lý và cung cấp manh mối có giá trị; phấn đấu đạt tỷ lệ xác minh và chuyển hóa dữ liệu cao.

Sản xuất, phát sóng các sản phẩm truyền thông chất lượng cao bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (các tin, bài viết chuyên sâu, phóng sự, phim tài liệu, video ngắn…).

Công tác truyền thông nhằm khơi dậy mạnh mẽ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ và tăng cường trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quá khứ hào hùng của dân tộc. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ, tạo các đợt lan tỏa mạnh trên không gian mạng trong suốt thời gian triển khai chiến dịch.

Phản bác các thông tin sai lệch, chống phá trên không gian mạng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với chiến dịch.

Đối tượng truyền thông

Đối tượng truyền thông gồm: cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; quần chúng nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sỹ; Thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện, người có ảnh hưởng đến công chúng, nghệ sỹ; Người Việt Nam ở nước ngoài, cựu chiến binh các nước từng tham chiến tại Việt Nam; Báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế; các tổ chức, cá nhân quốc tế quan tâm.

Phạm vi thực hiện Chiến dịch triển khai trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tại các quốc gia có cựu chiến binh từng tham chiến và cộng đồng người Việt Nam sinh sống đông đúc như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan...

Nội dung truyền thông

Theo Kế hoạch, nội dung truyền thông gồm:Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn." Thông tin toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. (Nguồn: TTXVN phát)

Tập trung giới thiệu những hình ảnh, biểu tượng, tấm gương anh hùng liệt sỹ, các câu chuyện cảm động về tri ân, đoàn tụ hài cốt và hành động cụ thể của nhân dân, cựu chiến binh, tình nguyện viên.Kêu gọi cung cấp thông tin, manh mối, kỷ vật, bản đồ vẽ tay, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, định vị GPS và mẫu sinh phẩm ADN.

Tiến độ, kết quả nổi bật của Chiến dịch; các điển hình tiên tiến trong tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và công tác truyền thông.

Phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

Các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế, phim tài liệu đa ngôn ngữ và hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh.

Hình thành Tổ Truyền thông chuyên trách

Hình thành Tổ Truyền thông chuyên trách đặt tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xây dựng cơ chế làm việc "Tòa soạn hội tụ" 24/7 với nhân sự chủ chốt từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các chuyên gia công nghệ, đối tác truyền thông mạng xã hội trong và ngoài quân đội.

Trang bị hệ thống công nghệ đồng bộ, đường dây nóng của chiến dịch (0965.001.222 và 1900.XXXX), triển khai ứng dụng trên thiết bị di động, tài khoản Zalo chính thức tích hợp hệ thống định vị cho phép tiếp nhận dữ liệu là hình ảnh, video, âm thanh; vận hành hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phần mềm tương tác tự động do Viettel phát triển; thiết lập hệ thống giám sát, tổng hợp báo cáo và kết nối dữ liệu trực tiếp, liên tục theo thời gian thực về Ban Chỉ đạo quốc gia.

Phân kỳ thực hiện chiến dịch

Phân kỳ thực hiện Chiến dịch theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ khi Kế hoạch được ban hành đến ngày 27/7/2026 với mục tiêu hoàn thiện toàn bộ khung pháp lý, bộ máy tổ chức, hạ tầng công nghệ và đưa hệ thống truyền thông vào hoạt động thông suốt từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 2: Từ ngày 28/7/2026 đến ngày 31/12/2026 với mục tiêu tổ chức truyền thông trong nước, ưu tiên xác minh, xử lý dữ liệu và đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về Chiến dịch.

Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 27/7/2027 với mục tiêu tổ chức truyền thông cao điểm và hoạt động tìm kiếm, quy tập trong mùa khô; tổ chức các đợt, sự kiện truyền thông lớn và hoàn thành tổng kết, đánh giá hiệu quả truyền thông về chiến dịch./.

