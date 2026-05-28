Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức làm trước việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Trước khi tổ chức lấy mẫu, các đại biểu lãnh đạo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn hiện đang an táng 10.197 mộ liệt sỹ; trong đó có 8.967 mộ có đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin.

Trong đợt này, về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ; đồng thời sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn của cấp trên đối với các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đúng quy định, quy trình kỹ thuật.

Trong quá trình lấy mẫu phẩm tại các phần mộ, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm. Tất cả các phần mộ lấy mẫu đều được số hóa thông tin ngay tại hiện trường; cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bàn giao và giám định ADN.

Việc tổ chức làm trước công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin; đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng tham gia nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ làm trước việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN theo đúng kế hoạch được giao. Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ trên cả nước.

Những mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được lực lượng chuyên môn lưu trữ, bảo quản và bàn giao giám định ADN theo quy định, góp phần sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ.

Trong quá trình thực hiện công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo tổ công tác chuyên môn trực tiếp hướng dẫn quy trình cho cán bộ các lực lượng tham gia theo dõi. Qua đó, giúp các đơn vị nắm vững trình tự, quy trình để triển khai thực hiện việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại địa phương trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả./.

Hoàn thành lấy mẫu, số hóa hơn 41 nghìn mộ liệt sỹ trước ngày 27/7/2027 Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh, hiện còn 9.869 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong tổng số 46.180 mộ liệt sỹ tại 18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.