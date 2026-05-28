Gia Lai: Không để tình trạng người dân gặp phiền hà khi nhận hỗ trợ thiệt hại do bão lũ

Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có thông tin nhanh phản hồi về vụ việc người dân bức xúc vì phải chờ đợi lâu, gặp phiền hà khi đi nhận hỗ trợ.

Theo văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, đề nghị địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân; tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành kịp thời rà soát, hướng dẫn các xã, phường trong việc kê khai, kiểm tra, thẩm định, công khai, chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phù hợp thực tế, thuận tiện cho người dân; hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân đối với phần kinh phí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ; đồng thời tổng hợp kết quả thực chi, nhu cầu kinh phí còn thiếu và hồ sơ liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tiếp tục phân bổ, bổ sung kinh phí cho các địa phương theo quy định, bảo đảm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường có liên quan khẩn trương hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cho người dân, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ, công khai, minh bạch, kịp thời.

Quá trình thực hiện cần chú trọng thông tin, giải thích chính sách rõ ràng, lựa chọn phương thức chi trả phù hợp, thuận tiện, qua đó phát huy hiệu quả thiết thực, ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo sự chia sẻ, thống nhất và đồng thuận trong nhân dân.

Liên quan đến việc hỗ trợ, khắc phục thiên tai gây ra năm 2025, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 27.522 căn nhà, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành xây dựng mới 100% số nhà bị sập đỗ/cuốn trôi hoàn toàn do bão số 13 và đợt mưa lũ năm 2025.

Đến hết 31/12/2025, tỉnh đã chi tổng kinh phí 1.587,458 tỷ đồng để kịp thời phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Để khôi phục sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai là trên 452 tỷ đồng cho 61 địa phương (lần đề xuất thứ nhất).

Trên cơ sở tiếp tục rà soát, tổng hợp hồ sơ, báo cáo, tờ trình đề nghị hỗ trợ thiệt hại của các địa phương, ngày 27/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề xuất lần thứ hai về việc đề xuất kinh phí bổ sung hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2025 trên địa bàn tỉnh với trên 50 tỷ đồng cho 21 địa phương.

Cùng ngày 28/5, TTXVN đã có bài phản ánh về vụ việc người dân bức xúc về việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão lũ cho người dân tại phường Bình Định; trong đó có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

Mặc dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội./.

