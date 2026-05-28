Hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 28/5, tại phường Tuy Hòa, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tổ chức Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation (gọi tắt là tổ chức Tzu Chi Foundation, Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức chương trình trao tiền, quà hỗ trợ cho hàng nghìn người dân các địa phương tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đại diện tổ chức Tzu Chi Foundation, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương đã trao quà hỗ trợ cho các hộ dân với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng.

Có hơn 3.700 hộ dân tại phường Tuy Hòa và các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) được hỗ trợ từ 12-20 triệu đồng/hộ, tùy theo mức độ thiệt hại bởi lũ lụt, thiên tai. Trong đó, phường Tuy Hòa có gần 1.500 hộ được hỗ trợ; xã Đồng Xuân có hơn 700 hộ; xã Tuy An Đông hơn 700 hộ.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, khẳng định sự hỗ trợ rất thiết thực của Tzu Chi Foundation giúp hàng nghìn hộ dân có thêm nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ nhân đạo có quy mô lớn được triển khai tại Đắk Lắk thời gian gần đây, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành thiết thực của các tổ chức quốc tế đối với người dân vùng thiên tai Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong quá trình phân bổ kinh phí, bảo đảm nguồn hỗ trợ được chuyển đến tận tay người dân một cách kịp thời, hiệu quả, tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết, ổn định cuộc sống./.

Đắk Lắk: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở xã Ea Kar Tính đến chiều 16/5, toàn xã Ea Kar có 26 căn nhà bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn kèm dông, lốc, sét; 13 căn bị tốc mái; một số diện tích cây trồng, hoa màu gãy đổ, ước tính tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.